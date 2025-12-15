Bordighera, via libera a nuovi interventi su marciapiedi, asfalti e spazi pubblici: investimenti per 975 mila euro

La Giunta Comunale di Bordighera, riunitasi venerdì scorso, ha approvato una serie di studi di fattibilità tecnico-economica relativi a importanti interventi di manutenzione e riqualificazione urbana, con particolare attenzione alle aree periferiche della città. I progetti, che dovranno ora essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale convocato per il prossimo 19 dicembre, prevedono un investimento complessivo di 975.000 euro.

Nel dettaglio, la Giunta ha dato il via libera alla realizzazione del nuovo marciapiede in via Pasteur, nel tratto compreso tra via Mameli e via Giambranca (primo lotto). Attualmente questo segmento di strada è completamente privo di marciapiede, una situazione che rappresenta un serio rischio per la sicurezza dei residenti e dei pedoni. L’intervento prevede un quadro economico di 215.000 euro. Approvato anche il rifacimento del marciapiede di via Cagliari, lato mare, nel tratto tra via Giulio Cesare e via Padre Pio, per un importo complessivo di 180.000 euro. Un ulteriore intervento riguarderà via Vittorio Emanuele II, lato monte, nel tratto da via Pasteur in direzione di via degli Amici: in questo caso il costo stimato è di 260.000 euro e l’obiettivo è migliorare la sicurezza e il decoro di una delle arterie cittadine più frequentate.

Completa il pacchetto di opere la sistemazione degli asfalti in varie vie del territorio comunale, con un investimento pari a 320.000 euro, finalizzato a risolvere criticità legate al deterioramento del manto stradale e a garantire una migliore viabilità. Oltre agli interventi su strade e marciapiedi, la Giunta ha approvato anche una variante progettuale per la scelta dell’arredo urbano della nuova piazza pubblica in via Trento. Sono stati definiti i materiali della pavimentazione, i modelli dei corpi illuminanti, dei cestini gettacarte e delle fioriere, nonché le specie vegetali che verranno messe a dimora in due aiuole dotate di impianto di irrigazione, con l’obiettivo di creare uno spazio moderno, funzionale e accogliente.

Infine, è stato approvato il progetto esecutivo per l’intervento di riqualificazione dell’area a giardino di piazza De Amicis, che circonda la fontana di Magiargè. L’opera punta a valorizzare uno spazio pubblico di pregio, migliorandone fruibilità, decoro e integrazione con il contesto urbano. Con queste decisioni l’amministrazione comunale conferma l’attenzione verso la sicurezza dei cittadini, la manutenzione del patrimonio urbano e la valorizzazione degli spazi pubblici, in un’ottica di miglioramento complessivo della qualità della vita a Bordighera.