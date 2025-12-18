Interventi di riqualificazione nei giardini pubblici di Camporosso, Gibelli: "Migliorati arredi e aree gioco" (Foto)

Migliorare arredi e aree gioco e rendere gli spazi verdi più accoglienti e sicuri per tutti i cittadini è stato l'obiettivo degli interventi di riqualificazione messi in atto dall'Amministrazione Gibelli nei giardini pubblici di Camporosso.

"Si sono recentemente conclusi alcuni interventi di riqualificazione dei giardini pubblici, realizzati con l’obiettivo di migliorare arredi e aree gioco e rendere gli spazi verdi più accoglienti e sicuri per tutti i cittadini" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "In piazza d’Armi sono state sostituite tutte le panchine e i tavoli da picnic, mentre nel parco urbano del Ponte dell’Amicizia è stato completamente rinnovato il percorso salute e sono stati installati due nuovi giochi a molla".

"Tutte le attrezzature ludiche presenti negli spazi pubblici comunali sono state, inoltre, oggetto di una revisione generale, con la sostituzione delle parti usurate o mancanti" - sottolinea il primo cittadino - "Un ulteriore passo avanti nel percorso di miglioramento e cura della città".