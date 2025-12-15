Tecnologie innovative e strumenti digitali, Ventimiglia potenzia il “Laboratorio di Topografia e Disegno 3D" (Foto e video)

Potenziare le competenze degli alunni al fine di formare futuri tecnici competenti e aggiornati nell'uso delle strumentazioni topografiche innovative e sviluppare il disegno e il progetto 3D, con particolare attenzione alla realtà virtuale e immersiva, specialmente nel campo dell'interior design, per incentivare la partecipazione attiva delle ragazze alle discipline STEM è il duplice obiettivo dell'aggiornamento tecnologico del "Laboratorio di Topografia e Disegno 3D" del corso "Geometri - CAT, Costruzioni, Ambiente e Territorio" dell’Istituto Fermi di Ventimiglia.

Un'iniziativa sostenuta dal Comune e in particolar modo dall’assessore alle Politiche Giovanili Milena Raco, attiva su più fronti fra i quali Bilancio, Servizi Sociali, Istruzione, Servizi Educativi e Politiche di Inclusione e di Genere. "Sul territorio abbiamo un grande patrimonio sia come uffici scolastici sia come indirizzi. L'offerta formativa è migliorata negli ultimi anni. Ho trovato un ambiente favoloso e insegnanti motivanti" - afferma l'assessore Milena Raco - "E' una professione che con amore viene portata avanti. Era un corso che a un certo punto rischiava di scomparire e, invece, ora ho visto tanti giovani interessati e affascinati da questo corso. Parlare di politiche giovanili oggi significa poter costruire per questi giovani un terreno fertile. Vedo un corpo docente che sa trainare i giovani, mi è piaciuto il dialogo che c'è tra giovani e docenti. Facciamo toccare con mano ai giovani le diverse strade che possono percorrere. Oggi apriamo le porte del Comune per presentare il corso dei Geometri. Questo è solo l'inizio, saremo disponibili ad ospitare la presentazione anche di altri corsi".

Il laboratorio, che è stato presentato nei dettagli in mattinata nella sala consiliare del Comune, comprende strumentazioni topografiche innovative come la stazione totale di ultima generazione, GEOMAX ZOOM 10, che misura fino a 300 m con il laser, senza prisma, il rilevatore di posizione satellitare con sistema GPS (Global Position System), aggiornato alla tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System), termocamera per rilevare i ponti termici e le zone a diverse temperature degli edifici e, infine, il nuovo drone DJI mini 3, tutti collegati a tablet, con software dedicati, per rilevare le coordinate terrestri di qualsiasi punto planimetrico e produrre elaborati fotogrammetrici inseriti sulle mappe cartografiche. A scuola questi strumenti sono integrati in un nuovo laboratorio di disegno informatico, che si avvale di potenti notebook, selezionati per disegnare in 2D e 3D, a completare il tutto una stampante 3D, uno scanner 3D e una stampante per grandi formati. "Abbiamo fatto un grande sforzo sia come corpo docenti, che come dirigenti che si sono alternati negli ultimi anni. E' un percorso che è partito nel 2023 e finalmente oggi abbiamo portato a termine. Abbiamo due classi prime da ben due anni" - fa sapere il responsabile del corso Cat, Maria Cristina Fuganti - "Ho dei colleghi davvero meravigliosi, che portano nella scuola il mondo del lavoro. Siamo veramente contenti di poter presentare ufficialmente un grande lavoro e cioè aggiornare la strumentazione del corso. Vogliamo formare dei tecnici del futuro davvero competenti, se non ci sono a scuola queste strumentazioni non possono imparare ad usarle. Grazie a fondi Pnrr abbiamo avuto l'opportunità di acquistare attrezzature all'avanguardia. Il secondo obiettivo è il coinvolgimento anche delle ragazze nelle discipline Stem, che sono a volte viste in maniera settoriali, forse più adatte a un pubblico maschile ma non è vero. Per incentivare la partecipazione a questo corso da parte delle ragazze abbiamo dato spazio alla progettazione e al disegno 2D, 3D AutoCAD, REVIT, SketchUp, alla realtà virtuale, all'interior design e a tecnologie digitali. Per fare tutto ciò servivano attrezzature specifiche per creare ambienti immersivi a 360°. Abbiamo un nuovo laboratorio di disegno in 3D dove vi è la possibilità di realizzare e stampare modellini in 3D. Genitori e studenti delle medie potranno scoprire i nostri laboratori a gennaio: nel pomeriggio del 14 e sabato 17 tutto il giorno. Desidero ringraziare tutti i ragazzi che vengono al sabato, oltre l'orario scolastico, per spiegare come funzionano questi laboratori ai ragazzi delle medie che vengono a scoprire questo corso. Desideriamo, inoltre, ringraziare il comune di Ventimiglia, il sindaco Flavio di Muro, l'assessore alle Politiche Giovanili Milena Raco e la dirigente scolastica dell’Istituto Fermi-Polo-Montale Maria Grazia Blanco".

L'intento è di riuscire a portare il corso CAT verso grandi miglioramenti, grazie all’impegno del corpo docente, con il costante supporto della dirigente scolastica Maria Grazia Blanco e il fattivo aiuto del direttore dei Servizi Amministrativi Cristiana Solazzo. "Dopo il diploma si può o frequentare un corso triennale all'università di Genova che è un'alternativa valida al tradizionale diploma ITG e al praticantato oppure si possono fare 18 mesi di tirocinio presso uno studio professionale di geometra oppure 18 mesi di attività tecnica subordinata e poi sostenere un esame di Stato che darà l'abilitazione per potersi iscrivere all'Albo dei Geometri" - dice Luca Manfredini, presidente del collegio Geometri - "Nel mondo del lavoro c'è tanta richiesta di geometri, in diversi ambiti, e ultimamente ci sono diverse ragazze che svolgono questa professione, alcune donne sono diventate anche presidenti del collegio".