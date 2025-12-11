 / Scuola

Sanremo: "Porte Aperte" all'Istituto Tecnico Turistico e Professionale Sociosanitario

Sabato 13 dicembre, presso la sede del Mercato dei Fiori di Valle Armea, giornata dedicata agli studenti delle terze medie e alle loro famiglie

La referente per l’orientamento professoressa Katya Renda Paolino ricorda il secondo appuntamento per sabato 13 dicembre dalle ore 10:00 alle 16:00 presso la sede del Ruffini Aicardi del Mercato dei Fiori di valle Armea.

Anche in questa occasione, gli ospiti potranno incontrare docenti e studenti degli indirizzi di studio Istituto Tecnico per il Turismo e Professionale per i Servizi alla sanità e Assistenza Sociale e visitare i moderni ambienti scolastici.

Un’occasione per approfondire le specificità dei due corsi di studio, le materie che li caratterizzano, i progetti attivati dall’iis Ruffini- Aicardi e le prospettive post diploma sia come prosecuzione degli studi sia come inserimenti lavorativi

