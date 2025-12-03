Docenti in formazione, nuovi progetti e sinergie territoriali: I.C. Bordighera sempre più inclusivo

Docenti in formazione, nuovi progetti e sinergie territoriali per trasformare l'I.C. Bordighera in un luogo di crescita per tutti. In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, l'istituto rinnova il proprio impegno quotidiano per una scuola realmente inclusiva, nella quale ogni alunno possa sentirsi accolto, valorizzato e sostenuto nel proprio percorso di crescita.

"L’inclusione è un pilastro fondamentale del nostro istituto e si concretizza sia nel lavoro educativo svolto quotidianamente nelle classi, sia nella formazione continua rivolta ai docenti, finalizzata a sviluppare competenze professionali, strategie didattiche innovative, sia in ambienti di apprendimento accoglienti" - dice il dirigente scolastico Tiziana Montemarani.

Un elemento centrale del percorso dell’IC Bordighera è il forte investimento nella formazione continua del personale docente, ritenuta strumento essenziale per rendere l’inclusione una pratica quotidiana. "Tra le iniziative più rilevanti si colloca il progetto guidato dalla dottoressa Lumachi, che coinvolge i docenti in un percorso strutturato di crescita professionale dedicato alla comunicazione efficace, alla gestione delle relazioni educative, alla prevenzione del burnout, alla progettazione condivisa e alla costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi. Il percorso si sviluppa durante l’anno scolastico proponendo attività laboratoriali, riflessioni guidate e strumenti operativi per il lavoro in classe" - sottolinea - "Attraverso queste azioni, l’Istituto Comprensivo Bordighera intende ribadire che l’inclusione non è solo un principio educativo ma un valore irrinunciabile e una responsabilità comune, che guida le scelte organizzative, formative e progettuali della scuola".

"Educare all’inclusione significa costruire una comunità più aperta, più solidale e più giusta" - continua la dottoressa Tiziana Montemarani - “Un impegno che oggi celebriamo ma che portiamo avanti ogni giorno. Un aspetto particolarmente significativo è il progetto di collaborazione con la SPES di Ventimiglia, attraverso il quale ragazzi con disabilità partecipano a laboratori condivisi con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Bordighera. L’iniziativa mira a favorire l’incontro, la cooperazione e lo sviluppo di competenze relazionali, promuovendo una cultura dell’inclusione attiva che arricchisce gli studenti coinvolti e l’intera comunità educativa. A celebrare questa importante giornata oggi l’associazione Spes Auser ha incontrato gli studenti della scuola secondaria di I grado. L’incontro si è rivelato coinvolgente e ricco di emozioni, grazie alla partecipazione attiva degli studenti e ai significativi contributi portati dall’associazione. A rappresentare la Spes Auser è stato il presidente Matteo Lupi, accompagnato dai suoi collaboratori e da alcuni ospiti della struttura, che hanno condiviso testimonianze e vissuti capaci di avvicinare i ragazzi alla realtà quotidiana della disabilità. Un dialogo aperto, sincero e profondo, che ha permesso agli studenti di comprendere meglio il valore dell’ascolto, della solidarietà e del rispetto delle differenze".

"L’inclusione non è un gesto simbolico ma una pratica quotidiana che richiede formazione, progettazione, collaborazione e sensibilità" – dichiara la dirigente scolastica – "Celebrare questa giornata significa ricordare a tutti quanto sia fondamentale costruire una scuola e una società che riconoscano valore e dignità a ogni persona. L’Istituto Comprensivo Bordighera rinnova, dunque, il proprio impegno a favore di una scuola aperta, accogliente e attenta alle diversità, convinta che l’inclusione rappresenti non solo un obiettivo educativo ma un principio irrinunciabile per la crescita civile della comunità".