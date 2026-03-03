Gita sociale del CAI Bordighera al Pic Baudon: 18 km di panorami mozzafiato nell’entroterra di Mentone

Domenica scorsa la sezione di Bordighera del CAI – Club Alpino Italiano ha organizzato una spettacolare escursione al Pic Baudon, cima scoscesa e panoramica situata nell’entroterra di Mentone.

La gita, lunga circa 18 km con 1070 metri di dislivello positivo, è stata promossa e guidata da Antonio Santeusanio e si è svolta ad anello, con partenza dal suggestivo borgo medievale di Gorbio. Il percorso ha toccato il Colle Bausson, Ste Agnes, Pas de La Piastre e la Cima Baudon, per poi ritornare a Gorbio passando dal Colle de la Madone.

"È stata un’esperienza impegnativa ma incredibilmente gratificante, con panorami davvero mozzafiato" ha commentato Antonio Santeusanio, sottolineando lo spirito di squadra dei partecipanti.

Alla gita hanno preso parte Antonio Santeusanio, Umberto Bellini, Marcello Boeri, Barbara D’Agostini, Nico Gennaro, Mimmo Maisano, Davide Girardo, Marcello Viale, Carlo Agaccio, Massimiliano Nanu, Roberto Piombo, Orietta Marcucci, Annamaria Amalberti, Mariarosa Sangiorgi, Elda Casagrande, Alessandro Botto, Manuela Odorardo, Andrea Pesce e Michela Pesce, tutti entusiasti della giornata all’insegna della natura e dell’escursionismo.