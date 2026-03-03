Sanremo, lampioni spenti davanti a Santa Tecla e al porto: in molti chiedono interventi urgenti di illuminazione

Chi passa la sera davanti a Santa Tecla e nella zona del porto di Sanremo se ne accorge subito: troppi lampioni sono spenti. Ormai quelli che funzionano sembrano l’eccezione, creando un senso di insicurezza per chi cammina in queste aree frequentate ogni giorno. Non si tratta solo di una questione di decoro: “Camminare in una zona poco illuminata non è piacevole e non fa sentire sicuri”, commentano alcuni residenti.

Va ricordato che da alcuni mesi sono in corso in tutta la città i lavori di relamping, finalizzati a sostituire e aggiornare l’illuminazione pubblica. Tuttavia, in alcune zone come Santa Tecla e il porto, i problemi persistono. I cittadini auspicano che l’amministrazione comunale intervenga quanto prima per ripristinare un’illuminazione adeguata, così da garantire sicurezza e vivibilità nei luoghi più frequentati della città.