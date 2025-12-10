Ventimiglia: grande successo al Salone dell'Orientamento per il Fermi Polo Montale

Giovedì 4 dicembre si è tenuto presso il Forte dell'Annunziata il primo Salone dell'orientamento voluto dal Comune di Ventimiglia, dedicato agli alunni delle classi terze medie desiderosi di conoscere l'offerta formativa degli istituti superiori presenti nel territorio Ventimiglia - Bordighera. Erano presenti l'Istituto "Fermi Polo Montale" di Ventimiglia - Bordighera, il liceo "A. Aprosio" di Ventimiglia e il Liceo Musicale "G.D. Cassini" di Sanremo.

In particolare, i ragazzi delle classi terze medie hanno visitato gli stand del Fermi Polo Montale, mostrando grande interesse per i corsi presenti. Hanno quindi potuto provare gli strumenti dei Geometri (visore 3D, stazione totale, drone), hanno sperimentato le attività del laboratorio chimico del Montale (corsi RIM e OSA), del laboratorio Ottico, Socio Sanitario e Web Community Polo e si sono messi alla prova con il russo, il diritto e l'economia insieme a ragazzi e docenti dei corsi Turismo e AFM Fermi.

Agli stand erano presenti anche il Sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e l'assessore all'Istruzione, Politiche Giovanili e Inclusione Milena Raco, oltre ad altri rappresentanti e collaboratori del Comune di Ventimiglia.

Ricordiamo che l'offerta formativa dell'istituto Fermi Polo Montale include ben otto corsi.

Tre indirizzi professionali del Polo di Ventimiglia

Al Polo di Ventimiglia gli studenti possono scegliere tra tre distinti percorsi professionali, pensati per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e offrire una formazione moderna e spendibile. Gli indirizzi attivi si caratterizzano per laboratori attrezzati, metodologie didattiche innovative e un forte legame con il territorio.

1) Servizi per la sanità e per gli ausili ottici

Si tratta di un indirizzo professionale quinquennale dedicato alla formazione di futuri tecnici nel settore dell’Ottica. La scuola dispone di laboratori moderni e specializzati, in cui gli studenti possono sperimentare concretamente metodologie e strumenti utilizzati nei centri ottici.

Il diploma finale consente l’accesso diretto al mondo del lavoro, ma offre anche la possibilità di proseguire gli studi: molti diplomati scelgono infatti di iscriversi al corso di laurea in Ottica e Optometria o ad altri percorsi affini come Fisica ottica e Medicina.

2) Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Anche questo è un indirizzo professionale quinquennale, orientato alla formazione di operatori capaci di organizzare interventi e servizi che rispondano ai bisogni socio-sanitari di individui, gruppi e comunità.

Le competenze acquisite spaziano dall’ambito medico-sanitario a quello psicologico, sociologico ed educativo, con una particolare attenzione alla promozione del benessere fisico, psichico e sociale.

Il percorso prepara a lavorare nella rete dei servizi sociali e sanitari, nelle strutture educative e nei contesti assistenziali, oppure a proseguire gli studi in ambito universitario, per esempio: Psicologia, Infermieristica, Fisioterapia, Medicina.

3) Servizi commerciali Community Web quadriennale

Il terzo indirizzo è un corso professionale quadriennale che unisce la formazione commerciale tradizionale alle nuove competenze del web marketing e della comunicazione digitale.

Gli studenti imparano a gestire la presenza online delle aziende, curare la comunicazione sui social media, occuparsi di e-commerce e contribuire alle attività di marketing digitale.

Al termine del percorso si ottiene un diploma professionale che consente sia l’ingresso nel mondo del lavoro — con figure come web community manager o digital manager — sia la possibilità di continuare gli studi, incluso l’accesso all’università.

Al *'Fermi' di Ventimiglia* , in Via Roma 61, sono attivi i seguenti corsi tecnici:

1) *Amministrazione Finanza e Marketing (AFM),* ex corso Ragioneria, ad ordinamento quadriennale: è un indirizzo tecnico basato su una didattica innovativa, a carattere intensivo e trasversale. Il corso combina competenze tradizionali in ambito economico, giuridico aziendale con le più moderne conoscenze in materia di finanza e marketing, consentendo agli studenti di formarsi per proseguire gli studi all'università o per entrare nel mondo del lavoro con un anno di anticipo, al pari dei loro coetanei europei;

2) *Turismo*: l'indirizzo tecnico turistico forma studenti capaci di muoversi con competenza nel mondo del turismo. Le tre lingue straniere – inglese, francese e russo – aprono le porte a una dimensione multiculturale e internazionale. Le discipline turistiche aziendali, il diritto e la geografia turistica, la storia dell'arte offrono strumenti concreti per comprendere, gestire e valorizzare le risorse economiche e culturali, oltre che per progettare eventi, viaggi e itinerari, sia a livello locale, che in ambito nazionale e internazionale.

3) *Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT),* ex corso "Geometri": è un corso quinquennale ad indirizzo tecnologico, che fornisce competenze fondamentali nei settori della progettazione edilizia, costruzioni, gestione del territorio, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro. La didattica è basata su un approccio laboratoriale, anche con l'ausilio di strumenti di lavoro quali il drone, il gps, la stazione totale, il visore e la stampante 3D.

Infine al 'Montale' di Bordighera*, in Via Cagliari, sono presenti:

1) *Liceo scientifico opzione scienze applicate (OSA)* a curvatura robotica e intelligenza artificiale: il corso prepara in modo moderno e attuale al mondo universitario, attraverso una didattica tradizionale di alto livello e diversi laboratori, come il laboratorio visori, in cui è possibile approfondire in modo vivace e coinvolgente qualsiasi disciplina, il laboratorio di scienze e fisica, con esperimenti dal vivo, il laboratorio informatico e la digibiblioteca;

2) *Relazioni internazionali per il marketing (RIM):* l’indirizzo tecnico coniuga le competenze economiche, giuridiche e comunicative con quelle linguistiche (inglese, francese e tedesco), al fine di operare in contesti nazionali ed internazionali nei settori commerciali e del marketing, in modo da preparare gli alunni sia ad un percorso universitario, sia al mondo del lavoro.

I docenti e gli alunni dell'istituto Fermi Polo Montale hanno ringraziato il Comune di Ventimiglia, in particolare il Sindaco Di Muro e l'assessore Milena Raco, per questa iniziativa, che rappresenta un'importante opportunità per far conoscere la ricca offerta formativa dell'istituto ai ragazzi e alle famiglie del territorio.