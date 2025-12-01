Ventimiglia: grande partecipazione al corso su autismo e neurodivergenze

Sabato 29 novembre, nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Cavour di Ventimiglia, si è svolto il secondo appuntamento del corso di formazione dedicato ai docenti sul tema dell’autismo e delle neurodivergenze in ambito scolastico.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica, dottoressa Antonella Costanza, dalle referenti ai bisogni educativi speciali e dallo staff di progetto dei tre ordini di scuola, rientra tra le azioni del piano annuale di inclusione e mira a migliorare la qualità dell’intervento didattico e il benessere dell’intera comunità educante.

La presenza della dottoressa Simonetta Lumachi, docente universitaria esperta di psicopedagogia e pedagogia speciale, nonché fondatrice dell’associazione genovese Philos, ha richiamato un numero molto elevato di insegnanti curricolari e di sostegno. Spinti dal desiderio di approfondire i diversi aspetti connessi alla neurodiversità, i docenti hanno partecipato con entusiasmo a un percorso formativo rigoroso e interattivo, volto a fornire strumenti teorici e metodologici innovativi.

Grazie a questa opportunità, gli insegnanti dell’Istituto Cavour stanno acquisendo una maggiore consapevolezza e competenze utili a creare un contesto scolastico accogliente e inclusivo, capace di rispondere ai bisogni complessi degli alunni in condizione di fragilità e di valorizzare la centralità della persona nella comunicazione didattica.

Il percorso si concluderà con un ultimo incontro previsto per il mese di febbraio, ma la collaborazione con la dottoressa Lumachi è destinata a proseguire, a conferma dell’impegno dell’Istituto Cavour nel promuovere una scuola sempre più attenta, inclusiva e aperta alla diversità.