 / Attualità

Attualità | 02 dicembre 2025, 12:46

Trasporto scolastico, Bordighera rinnova convenzione con Vallebona (Foto)

Approvata all'unanimità in commissione

Trasporto scolastico, Bordighera rinnova convenzione con Vallebona (Foto)

Verrà rinnovata fino al 30 giugno 2026 la convenzione tra il comune di Bordighera e quello di Vallebona per la gestione del trasporto scolastico. La pratica è stata discussa e approvata all'unanimità in commissione questa mattina presso la sala Giunta di Palazzo Garnier.

Tra le pratiche affrontate nel corso della commissione per gli Affari Generali e la Programmazione del comune di Bordighera vi era anche quella sull'assistenza scolastica, in particolare sulla convenzione tra Bordighera e Vallebona per il trasporto scolastico.

La pratica dovrà essere poi approvata in consiglio comunale. "E' il rinnovo della convenzione" - fa sapere l'assessore Martina Sferrazza - "Tredici posti per i bambini che rinnoviamo ogni anno. Quest'anno ci sono i pulmini nuovi".

News collegate:
 Bordighera aderisce alla Fondazione Amministrativa della Repubblica Italiana - 02-12-25 13:44
 Ritorna la Befana Bordigotta, Sferrazza: "Non ci sarà più la Primavera Bordigotta" - 02-12-25 10:48
 Dup, variazioni al bilancio di previsione, Imu, imposta di soggiorno e Tari sbarcano in commissione a Bordighera (Foto) - 02-12-25 09:45

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium