Trasporto scolastico, Bordighera rinnova convenzione con Vallebona (Foto)

Verrà rinnovata fino al 30 giugno 2026 la convenzione tra il comune di Bordighera e quello di Vallebona per la gestione del trasporto scolastico. La pratica è stata discussa e approvata all'unanimità in commissione questa mattina presso la sala Giunta di Palazzo Garnier.

Tra le pratiche affrontate nel corso della commissione per gli Affari Generali e la Programmazione del comune di Bordighera vi era anche quella sull'assistenza scolastica, in particolare sulla convenzione tra Bordighera e Vallebona per il trasporto scolastico.

La pratica dovrà essere poi approvata in consiglio comunale. "E' il rinnovo della convenzione" - fa sapere l'assessore Martina Sferrazza - "Tredici posti per i bambini che rinnoviamo ogni anno. Quest'anno ci sono i pulmini nuovi".