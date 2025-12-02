Dup, variazioni al bilancio di previsione, Imu, imposta di soggiorno e Tari sbarcano in commissione a Bordighera (Foto)

Dup, partecipazioni pubbliche, variazioni al bilancio di previsione, Imu, imposta di soggiorno, canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, Tari, addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, aliquote, detrazioni, revisore dei conti, servizi pubblici e rilevanza economica rete e assegnazione delle concessioni demaniali marittime a carattere turistico - ricreativo sono stati i temi discussi nel corso della commissione per gli Affari Generali e la Programmazione del comune di Bordighera convocata in mattinata presso la sala Giunta di Palazzo Garnier.

"Pratica con la quale viene comunicata la delibera di Giunta con cui è stato approvato il Dup, documento unico di programmazione, per il periodo 2026-2027-2028 nel quale vengono inserite le attività programmatorie per il triennio" - viene spiegato durante la commissione riferendosi al documento unico di programmazione per il periodo 2026-2027-2028 approvato in commissione nonostante due voti astenuti - "E' un provvedimento preliminare. In questa prima fase viene definita la stagione strategica. Sono stati inseriti gli obiettivi iniziali del mandato aggiornati".

Si è parlato anche della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii.) per l'anno 2025. La pratica è passata nonostante due voti astenuti.

Affrontata, poi, la ratifica della quinta variazione al bilancio di previsione 2025-2026-2027 che passa nonostante due astenuti. "Sono stati finanziati investimenti per un milione di euro destinati a vari ambiti: 455mila euro per marciapiedi nuovi, lato monte, in via Aurelia, da via Pasteur all'ospedale; rifacimento degli asfalti e del marciapiede in via Cagliari vicino all'incrocio di via Cesare; 190mila euro come cofinanziamento per la scuola di via Napoli a fronte di una domanda di finanziamento di fondo strategico regionale per completare l'intervento; la realizzazione pedonale e ciclabile della galleria che unisce il porto turistico al lungomare Argentina per 150mila euro; interventi per strutture sportive per 200mila euro, in particolar modo sul palazzetto dello sport, per i sistemi di aereazione e per vari interventi che si rendono necessari per garantire il funzionamento della struttura, la copertura per i campi della Bocciofila Muller e per delle rampe di skate nei campi dietro al palazzetto di sport" - viene illustrato - "Ci sono poi interventi per l'arredo urbano e decoro cittadino compresa la riqualificazione della zona verde nell'area vicino al Saint Charles; nuova area per magazzino comunale e deposito materiale in Arziglia per 150mila euro in modo tale verranno restituiti trenta posti auto nel parcheggio Falcone e Borsellino; 25mila euro, che integrano il contributo della Regione di 19mila e ottocento euro, per contributi e sostegno affitti; 10mila euro per il potenziamento dell'assistenza ai minori in comunità per interventi educativi e scolastici; in previsione di Monet nel 2026 sono stati stanziati 200mila euro, concordati con il tavolo del turismo, per il progetto per il centenario della morte di Monet con contestuale domanda di finanziamento regionale di ulteriori 200mila euro per potenziare il progetto; 20mila euro per le statue di Cammi; 5mila euro per i corsi di inglese per la cittadinanza. Queste sono le voci principali. Nella casa di pietra si pensava di realizzare una zona per metà verde e per metà in cui i genitori potranno lasciare macchina durante orario delle scuole".

Passa pure la ratifica della sesta variazione al bilancio di previsione 2025-2026-2027 nonostante due voti astenuti. "Con questa variazione sono stati stanziati ulteriori 21.500 euro ai 25mila euro già stanziati per integrare il fondo del salario accessorio del personale dipendente in quanto il legislatore, con decreto di marzo, ha consentito agli enti di integrare le risorse del personale degli enti locali per allinearle alle attribuzioni del personale degli altri comparti della pubblica amministrazione" - viene sottolineato - "Queste somme sono state inserite dall'ente e contrattate con le organizzazioni sindacali per la successiva ripartizione. Oltre a questo finanziamento è stato integrato di 89mila euro l'intervento del campo sportivo alle due strade e 30mila euro per la sistemazione idraulica del rio Borghetto.

Approvata la modifica del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) nonostante due voti astenuti. "Questo provvedimento e i successivi sono delle modifiche ai regolamenti tributari" - viene messo in evidenza - "Derivano essenzialmente da modifiche legislative o esigenze manifestate dall'ufficio tributi per una gestione più bella. Per quanto riguarda l'Imu le modifiche derivano appunto dalla nuova definizione di abitazione principale, a seguito di una sentenza della Corte istituzionale del 2022, che ha apportato una grossa modifica in tema di esenzione Imu in quanto i coniugi potrebbero avere residenza e dimora in due abitazioni diverse con esenzione Imu se dimostrano di vivere in immobili diversi. Sono state fatte modifiche per i modelli di dichiarazione e per l'esenzione Imu degli immobili occupati abusivamente. Il legislatore ha sancito la possibilità di non pagare l'Imu di questo immobile. L'ufficio si sta scontrando con tutte le singole posizioni per verificare che i coniugi hanno residenza diversa. E' a capo al contribuente dimostrare che si abita in due immobili diversi con le utenze, i consumi, con dichiarazioni che lavorano in posti diverse e con controlli della polizia municipale. Viene valutato caso per caso. Sono modifiche tecniche".

Tutti favorevoli sul regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno. "Questo provvedimento nasce da l'esperienza sul campo sulla gestione del tributo in quanto viene definito il momento in cui il contribuente deve effettuare la dichiarazione, cioè registrarsi sul portale delle imposte di soggiorno comunali: entro trenta giorni dall'inizio dell'attività o comunque entro il mese del primo ospite ricevuto" - viene evidenziato - "Dai controlli dei vigili è emerso che magari il contribuente non era ancora registrato e così è stato sanzionato. E' stato, perciò, fissato il termine".

Due astenuti sulla modifica del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. "Con questo provvedimento viene recepita una modifica legislativa che consente all'ente, a decorrere dal primo gennaio 2026, di adeguare il canone di occupazione del suolo pubblico ed esposizione pubblicitarie all'Istat dell'anno precedente" - viene detto - "L'ente ha recepito questa modifica".

Tutti concordi sulla modifica al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). "Con questo regolamento vengono introdotte due modifiche. Una è il caso dell'associabilità al tributo del proprietario nel caso di locazione inferiore a 12 mesi. In questo modo c'è unitarietà di gestione del tributo" - viene affermato in commissione - "In caso di contratti inferiori a dodici mesi il proprietario viene assoggettato e poi si riversa. L'altra modifica, invece, coniuga due riduzioni del tributo. Il Comune ha sempre previsto una riduzione tra gli ultra 65enni con Isee inferiore a 20mila euro. A questa riduzione si è aggiunta la riduzione dell'Arera, volta a dare dei bonus a determinate situazioni. Con il regolamento viene previsto che è possibile solo un'agevolazione e nel caso il soggetto abbia diritto a entrambe viene riconosciuta quella più favorevole al contribuente".

Votano tutti favorevolmente riguardo alla determinazione dell'aliquota per l'anno 2026 dell'addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. "Viene confermata l'aliquota del 2008" - viene dichiarato in commissione.

Tutti favorevoli anche riguardo all'approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria Imu per l'anno 2026. "Vengono confermate interamente le aliquote dell'anno precedente" - viene rivelato.

Si è parlato pure dello sportello unico edilizia. I presenti hanno votato favorevolmente alla verifica annuale delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e alle attività terziarie. "Questa delibera è propedeutica al bilancio sulla base della dichiarazione del settore tecnico. E' un allegato" - viene svelato.

Nonostante due voti astenuti passa l'aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) e bilancio di previsione periodo 2026-2027-2028. "E' l'approvazione del bilancio e la nota di aggiornamento al Dup integrata con il programma triennale dei lavori pubblici e quant'altro" - viene illustrato - "Per quanto riguarda il bilancio di previsione, pareggia a 22.268.878 euro per il 2026 e poco meno per il 2027e 2028. La struttura del bilancio, in prima battuta, è assolutamente rigida che si fonda sulla conferma delle entrate dell'anno precedente e il finanziamento di tutte le spese correnti indifferibili. Sono, quindi, state soddisfatte le richieste degli uffici per quanto riguarda le macro missioni dall'assistenza sociali, alla scuola e al settore tecnico. E' stato poi finanziato l'intervento del turismo analogamente agli anni precedenti con una parte abbastanza rilevante finanziata dall'imposta di soggiorno con la ripartizione concertata al tavolo di turismo. La norma prevede che sia concordato con le associazioni di categoria. Per quanto riguarda la parte di investimento è stata inserita una previsione di oneri di urbanizzazione sul 2026 di 1.000.450 euro. Sono stati destinati 410mila euro alla parte corrente del bilancio, quindi manutenzione ordinaria del verde, diserbo strade e verde verticale. Sono stati messi 120mila euro per gli stabili, 50mila euro per gli edifici scolastici, 120mila euro per gli impianti sportivi, 60mila euro per interventi urgenti sul territorio, 30mila euro per interventi sulle spiagge, 40mila euro per ordini religiosi, 100mila euro per il porto, 350mila euro per la viabilità, 20mila euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche e 100mila euro per l'illuminazione pubblica. Sono tutte soddisfatte le dirigenze dei macro settori dell'ente che verranno poi utilizzate man mano che gli oneri verranno versati".

Votano tutti favorevoli sulla nomina del revisore dei conti per il periodo 23.12.2025-22.12.2028. "Il revisore dei conti attuale è in scadenza quindi la prefettura ha provveduto al sorteggio" - viene spiegato - "E' stata estratta la dottoressa Daniela Pilade, che è di Bordighera, che prenderà incarico dal 23 dicembre".

Votano tutti favorevolmente anche riguardo ai servizi pubblici e rilevanza economica rete - approvazione e gestione 2024 ai sensi del decreto legislativo n. 201/2022. "E' un punto aggiuntivo all'ordine del giorno" - viene detto in commissione - "Il legislatore chiede un monitoraggio dei servizi a livello economico della rete e individua quali sono: impianti sportivi, servizi cimiteriali e trasporti scolastici. Ogni ufficio ha fatto una relazione su questi servizi e non sono state rilevate particolari criticità".

Tutte le pratiche dovranno essere poi approvate in consiglio comunale. Vi è stato, infine, un confronto sulla procedura comparativa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a carattere turistico - ricreativo: indirizzi dai gruppi consiliari. "Era stato proposto da Albanese, se la legge lo consente e permette" - viene sottolineato - "E' l'ultima proposta per fare singole gare per ogni concessione. Nell'ottica della presentazione nella commissione consiliare, rispetto alla precedente normativa, di fare proposte da parte dei gruppi consiliare e poi saranno gli uffici a verificare la prosecuzione. La legge ci dice che la possibilità è di fare per singola concessione ma altre proposte potrebbero essere concessioni congiunte. La scadenza è il 1 gennaio 2027 e non è prorogabile. Le gare devono essere fatte in un anno. La pratica non viene votata perché non andrà in consiglio comunale".