Il comune di Bordighera aderisce alla Fondazione Amministrativa della Repubblica Italiana. La pratica è stata discussa e approvata all'unanimità in commissione questa mattina presso la sala Giunta di Palazzo Garnier.

Tra le pratiche affrontate nel corso della commissione per gli Affari Generali e la Programmazione del comune di Bordighera vi era anche quella sull'adesione del comune di Bordighera alla Fondazione Amministrativa della Repubblica Italiana.

La pratica dovrà essere poi approvata in consiglio comunale. "E' una fondazione specializzata nel settore della formazione. Il comune di Bordighera aderisce a questa fondazione e verrà fornita tutta la formazione per l'ente e i dipendenti. E' una banca dati con la quale gli uffici comunali possono ricorrere se hanno bisogno di informazioni" - viene specificato in commissione - "Il costo è di 10mila euro per aderire per un anno e poi si vede se proseguire".