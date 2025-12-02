Ritorna la Befana Bordigotta, Sferrazza: "Non ci sarà più la Primavera Bordigotta"

Verrà ripristinata la fiera della Befana Bordigotta. La pratica è stata discussa e approvata all'unanimità in commissione questa mattina presso la sala Giunta di Palazzo Garnier.

Tra le pratiche affrontate nel corso della commissione per gli Affari Generali e la Programmazione del comune di Bordighera vi era anche quella sul commercio riguardante la disciplina del commercio su aree pubbliche in particolar modo sul ripristino della fiera della Befana Bordigotta.

La pratica dovrà essere poi approvata in consiglio comunale. "E' una richiesta della Confesercenti" - fa sapere l'assessore Martina Sferrazza - "Non ci sarà più la Primavera Bordigotta, che avevano voluto loro temporaneamente. Ora abbiamo ricevuto un'ulteriore richiesta per ripristinare la fiera della Befana Bordigotta. Sarà la prima domenica di gennaio: il 4. In caso di maltempo avranno tempo entro il 15 per recuperarla".