Ventimiglia, il Forte dell’Annunziata ospita il salone dell’orientamento per le scuole medie (Foto e video)

Salone dell’orientamento al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia. Nella mattinata odierna gli studenti delle scuole medie della città di confine hanno avuto la possibilità di scoprire l’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado del territorio.

Per la prima volta il salone dell’orientamento si è svolto in diverse sale della fortezza della città alta che ospita il Museo Civico Archeologico, istituito nel 1938 e intitolato a Girolamo Rossi.

Attraverso presentazioni e laboratori gli studenti hanno potuto provare in prima persona e informarsi sui vari corsi e sulle materie offerte da diversi istituti superiori: liceo Aprosio di Ventimiglia, Fermi-Polo-Montale e liceo musicale Cassini di Sanremo.