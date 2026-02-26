Sport, inclusione e crescita: al Fermi-Polo-Montale l’educazione passa anche dal movimento

All’Istituto Fermi-Polo-Montale, diretto dalla Dirigente Scolastica Maria Grazia Blanco, lo sport non rappresenta un semplice complemento dell’offerta formativa, ma una vera e propria scelta educativa. L’attività fisica diventa così strumento privilegiato per promuovere benessere, inclusione, spirito di squadra e crescita personale, in un percorso che si intreccia armoniosamente con tutti gli indirizzi dell’Istituto.

L’offerta sportiva si distingue per ampiezza e varietà. Gli studenti possono cimentarsi nel badminton, disciplina che affina coordinazione, rapidità e concentrazione; nel calcio, capace di rafforzare il senso di appartenenza e il gioco di squadra; nella pallavolo e nel basket, sport collettivi che stimolano collaborazione, rispetto delle regole e gestione delle emozioni. Accanto alle attività di gruppo trovano spazio anche discipline individuali come l’atletica leggera e il nuoto, fondamentali per sviluppare resistenza, autodisciplina e consapevolezza del proprio corpo.

Particolarmente significativo è il progetto dedicato agli scacchi, che allena alla strategia e al problem solving, dimostrando come il concetto di sport possa essere declinato anche in chiave cognitiva. Un percorso che valorizza le competenze logiche e decisionali, in linea con una visione moderna e inclusiva dell’attività sportiva.

Grande interesse suscita inoltre l’esperienza della vela, capace di unire sport e contatto con la natura. In mare ogni studente è chiamato a collaborare attivamente, imparando a gestire vento e manovre in un contesto dinamico che richiede responsabilità, attenzione e fiducia reciproca. Un banco di prova che rafforza autonomia e spirito di squadra.

Tra le iniziative più entusiasmanti dell’anno scolastico si colloca la giornata del 25 febbraio 2026 presso lo Zero-Gravity di Torino. L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria da parte degli studenti dell’indirizzo Ottico e dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, che hanno aderito con entusiasmo e forte spirito di gruppo.

L’esperienza si è rivelata molto più di un semplice momento ludico. Tra percorsi acrobatici, tappeti elastici e sfide di squadra, i ragazzi hanno messo alla prova equilibrio, coordinazione e resistenza, sperimentando il movimento in una dimensione quasi “sospesa”. Superare le iniziali esitazioni ha significato rafforzare la fiducia in sé stessi, sostenuti dall’incoraggiamento dei compagni e dalla guida dei docenti accompagnatori.

Dal punto di vista educativo, la giornata ha assunto un forte valore inclusivo: ogni studente ha trovato il proprio spazio, contribuendo attivamente alla riuscita dell’esperienza. Entusiasmo, condivisione e sostegno reciproco hanno trasformato l’attività in un autentico momento di coesione, capace di consolidare i legami e creare ricordi destinati a durare nel tempo.

L’Istituto Fermi-Polo-Montale si conferma così una realtà scolastica dinamica e attenta alla formazione integrale della persona. Attraverso un’offerta sportiva ricca e diversificata, l’Istituto dimostra che educare significa anche promuovere salute, partecipazione e crescita armonica, preparando gli studenti non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano e sociale.