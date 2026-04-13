Ventimiglia, Diego e Amir volano alla finale nazionale dei Giochi Matematici alla Bocconi

Traguardo straordinario per l’IC 2 Cavour di Ventimiglia: Diego Restivo (classe 1B) e Amir Akmoum Aissa (classe 2C) si sono qualificati per la finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzati dall’Università Bocconi.

I due giovani talenti hanno superato un percorso di selezione particolarmente impegnativo, articolato in quattro fasi: una prova interna d’istituto, due eliminatorie online e la semifinale in presenza svolta presso l’Istituto Superiore E. Montale di Bordighera. In ogni passaggio Diego e Amir si sono distinti per prontezza logica e capacità di affrontare e risolvere problemi complessi.

La finalissima è in programma sabato 30 maggio 2026 nella prestigiosa sede dell’Università Bocconi di Milano, dove i due studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con i migliori talenti matematici provenienti da tutta Italia, in un contesto di sana competizione e crescita.

Grande la soddisfazione espressa dalla Dirigente scolastica, Antonella Costanza, dalla fiduciaria di plesso prof.ssa Stancati e dalle docenti referenti del progetto, prof.ssa Allavena e prof.ssa Chironi. Un plauso è stato rivolto anche agli altri studenti che, superando le selezioni, hanno preso parte alle semifinali con impegno e serietà.

“Siamo estremamente orgogliosi di questi ragazzi – ha dichiarato la Dirigente Costanza –. La loro qualificazione rappresenta un importante riconoscimento delle loro capacità e del lavoro svolto dalla scuola per promuovere l’eccellenza e la passione per la matematica. Auguriamo ad Amir e Diego un grande in bocca al lupo per la sfida di Milano”.