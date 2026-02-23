Il Liceo Cassini inaugura la Sanremo Festival Week, Mazzariello e il maestro Melozzi super ospiti: aula magna dedicata a Beppe Vessicchio (Foto e video)

La città entra nel vivo del Festival e lo fa anche dalle sue scuole. Nell’aula magna di Villa Magnolie, dedicata al maestro Beppe Vessicchio, il Liceo Cassini ha inaugurato per il terzo anno consecutivo la Sanremo Festival Week, la settimana di incontri, musica e approfondimenti che accompagna gli studenti verso i giorni clou della kermesse.

Un appuntamento ormai diventato tradizione, capace di coniugare formazione, cultura musicale e presenza istituzionale, trasformando la scuola in uno dei luoghi simbolo del Festival diffuso.

L’aula magna dedicata a Vessicchio. L’apertura è avvenuta in un luogo dal forte valore simbolico: l’aula magna intitolata al maestro Beppe Vessicchio, figura iconica della storia recente del Festival. Un’assenza, la sua, che è stata però ricordata con affetto e partecipazione.

“La sua presenza sarebbe stata un onore per noi – ha dichiarato la dirigente del Cassini, Mara Ferrero – Beppe Vessicchio voleva esserci, tutti volevano ascoltare le sue lezioni, di vita, ma anche di musica”.

Un messaggio che ha dato il tono all’intera inaugurazione: il Festival come occasione di spettacolo, ma anche di crescita culturale e umana.

Una platea istituzionale per una settimana speciale. All’inaugurazione hanno preso parte le principali autorità cittadine e regionali: il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il vicesindaco Fulvio Fellegara, gli assessori regionali Luca Lombardi e Alessandro Piana, la consigliera regionale Chiara Cerri, il patron dell’Ariston Walter Vacchino e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Una presenza ampia e trasversale che ha confermato il ruolo della scuola all’interno del sistema Festival, non solo come spettatrice ma come protagonista attiva della settimana sanremese.

Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore educativo dell’iniziativa, capace di mettere in contatto diretto gli studenti con artisti, professionisti e protagonisti del mondo musicale.

Super ospiti tra palco e giovani talenti. A rendere ancora più speciale l’apertura della Sanremo Festival Week sono stati gli ospiti musicali. Tra loro Mazzariello, cantante che si esibirà sul palco dell’Ariston nella categoria Sanremo Giovani, accolto con entusiasmo dagli studenti. “Grande emozione per me essere qui”, ha dichiarato, sottolineando il legame tra la dimensione scolastica e il percorso artistico.

Presenti anche il maestro Mauro Melozzi e Alessia Vessicchio, figlia del celebre direttore d’orchestra, in un passaggio ideale di testimone tra generazioni e tra il Festival del passato e quello del presente.

La scuola nel cuore del Festival diffuso. Giunta alla terza edizione, la Sanremo Festival Week del Liceo Cassini si conferma come uno degli appuntamenti più significativi del Festival diffuso. Un progetto nato per avvicinare i giovani alla musica, alla cultura e ai professionisti del settore, ma che negli anni ha assunto una dimensione sempre più ampia.

Non soltanto concerti o incontri, ma momenti di riflessione su produzione, arrangiamento, scrittura e comunicazione musicale. Una settimana che prepara gli studenti a vivere il Festival non solo da spettatori, ma da cittadini consapevoli di un evento che appartiene alla loro città.