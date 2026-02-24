Social EuroVoices porta l’Europa a Sanremo: giovani, cittadinanza attiva e sfida alla disinformazione

Dal 24 al 28 febbraio, in occasione del Festival della Canzone Italiana, Sanremo diventa anche un laboratorio di partecipazione civica. L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con Giovani delle ACLI e con il patrocinio della Commissione europea, del Ministero per lo Sport e i Giovani, dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, del Consiglio Nazionale dei Giovani e di IDMO, sarà presente con l’iniziativa Social EuroVoices.

Partecipazione e cittadinanza attiva dei giovani, insieme alla lotta alla disinformazione, sono i temi al centro dell’edizione 2026, introdotti dalla filosofa Maura Gancitano, fondatrice di Tlon. Nel confronto aperto sui grandi temi europei interverranno, tra gli altri, i membri del Parlamento europeo Lucia Annunziata, Brando Benifei, Giuseppe Lupo, Marco Tarquinio, Benedetta Scuderi e Chiara Gemma, in dialogo con il pubblico su cultura, società e futuro dell’Europa.

Nel cuore del Villaggio delle Radio, in Corso Imperatrice, lo spazio GlassBox — aperto dalle 9.00 alle 20.30 — ospiterà dirette, interviste, azioni social e momenti di approfondimento per avvicinare l’Europa ai cittadini in uno dei contesti mediatici più seguiti del Paese. «Un luogo trasparente, fisico e digitale insieme», pensato per rendere le istituzioni più accessibili e comprensibili. Social EuroVoices sarà trasmesso ogni giorno in diretta su YouTube, ma soprattutto sarà uno spazio da vivere: microfono aperto per raccontarsi, parlare di disinformazione, mettersi alla prova con il quiz del Parlamento europeo e rivolgere domande dirette ai protagonisti del dibattito UE.

Il GlassBox ospiterà inoltre il format radiofonico “Un Caffè con… Sanremo”, condotto da Metis Di Meo e in onda su Rai Radio Tutta Italiana alle 21 (replica alle 9) dal 24 al 28 febbraio, disponibile anche in streaming e on demand su Rai Play Sound.