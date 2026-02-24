Sanremo accoglie La volta buona: debutto in diretta su Rai 1 con Caterina Balivo tra Ariston e via Mameli (Foto)

Buona la prima, ieri pomeriggio a Sanremo, per il debutto de La volta buona, la trasmissione di Rai 1 condotta da Caterina Balivo, in diretta dalla città dei fiori. Tra il glass di via Mameli e la zona antistante il Teatro Ariston, il programma ha preso il via davanti a un pubblico numeroso e curioso, accorso per assistere all’arrivo della conduttrice e del suo team. A sorpresa, la Balivo ha fatto il suo ingresso a bordo di un risciò griffato “Lvb”, accolto da applausi e fotografie.

Tanti gli ospiti che hanno animato la puntata inaugurale, tra cui Francesco Renga, in un pomeriggio all’insegna dello spettacolo e della partecipazione. «Un inizio speciale, in una cornice unica» è stato il commento a caldo raccolto tra il pubblico, che ha seguito con entusiasmo il debutto del nuovo appuntamento pomeridiano di Rai 1.

(Foto di Ezio Cairoli)