Sanremo celebra Pippo Baudo: inaugurata all’Ariston l’opera luminosa che lo ricorda nel segno del Festival

In attesa della mostra “Perché Sanremo è Sanremo” al Forte di Santa Tecla, omaggio al grande presentatore alla presenza di Carlo Conti

In attesa dell’inaugurazione della mostra “Perché Sanremo è Sanremo”, ispirata a Pippo Baudo, in programma oggi pomeriggio al Forte di Santa Tecla, ieri è stata inaugurata un’opera luminosa dedicata allo storico volto del Festival. L’installazione è stata accesa all’interno del Teatro Ariston, luogo simbolo della kermesse canora e della lunga carriera di Baudo, che con il suo stile ha contribuito a definire l’identità stessa di Sanremo.

La cerimonia si è svolta alla presenza di Carlo Conti e della figlia Tiziana Baudo, in un clima di partecipazione ed emozione. Un momento semplice ma significativo, che ha anticipato il percorso espositivo dedicato a una delle figure più iconiche della televisione italiana. «Un omaggio doveroso a chi ha scritto pagine fondamentali della storia del Festival» è stato il sentimento condiviso durante l’inaugurazione, a sottolineare il legame profondo tra Pippo Baudo, l’Ariston e la città di Sanremo.

(Foto di Ezio Cairoli)

Carlo Alessi

