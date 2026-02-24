Eventi Autentici Liguri 2026: cinque riconoscimenti all’alta valle Argentina, Triora protagonista

È stata una giornata importante, quella di giovedì scorso, per l’alta valle Argentina: nella sala trasparenza della Regione Liguria è stato presentato il Calendario 2026 degli “Eventi Autentici Liguri”. Un riconoscimento prestigioso che valorizza le manifestazioni più rappresentative della tradizione e dell’identità locale. Le informazioni necessarie all’ottenimento del marchio sono state trasmesse all’assessorato al turismo grazie al lavoro delle associazioni Pro Loco, chiamate a compilare le apposite schede di rilevazione. In totale sono 102 gli eventi selezionati, distribuiti su tutte le province liguri: 28 in provincia di Imperia, 18 a Savona, 42 a Genova e 14 alla Spezia.

Per entrare nel calendario, le manifestazioni dovevano rispettare criteri ben precisi: fondamento storico e originalità, capacità di attrarre pubblico anche oltre i confini regionali, valorizzazione di prodotti autentici a chilometro zero nel caso delle sagre, coinvolgimento degli operatori locali, collaborazione con i Comuni e una ricorrenza di almeno dieci anni. Nel corso dell’incontro, l’assessore al turismo Luca Lombardi ha consegnato alle Pro Loco la pergamena ufficiale attestante il riconoscimento.

Tra le manifestazioni premiate spiccano in particolare quelle legate a Triora e al suo territorio:

- Venerdì Santo a Triora – 3 aprile 2026

- Processione del Monte – 19 aprile 2026

- Festa di San Giovanni dei Prati – 23-24 giugno 2026

- Strigòra, un giorno con le streghe di Triora – 23 agosto 2026

- Sagra della lumaca a Molini di Triora – 13 settembre 2026

I primi due appuntamenti trioresi saranno, come da tradizione, organizzati dalla Confraternita della Buona Morte.

Il primo evento in calendario a Triora sarà dunque quello del 3 aprile, il Venerdì Santo, una delle celebrazioni religiose più sentite e tramandate da secoli. La giornata si apre con la distribuzione delle pagnotte al finocchio selvatico, preparate dal panificio Asplanato, benedette e contrassegnate con la lettera “M” di Misericordia. Alle 21, nella collegiata gremita di fedeli, ha luogo la suggestiva deposizione di Cristo dalla Croce. Dopo l’esecuzione dello Stabat Mater, la Passione viene rievocata dal predicatore mentre Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea salgono lentamente alla Croce. Il momento più toccante arriva con il canto “or ch’esangue”, interrotto per tre volte dai colpi di martello che scandiscono la rimozione dei chiodi dal corpo di Cristo. Il corteo processionale attraversa poi le vie dell’antico borgo, accompagnato dalla banda musicale di Taggia, tra il Miserere, le fiammelle delle candele e un silenzio carico di emozione, fino al rientro in chiesa per la venerazione finale.

Grande la soddisfazione espressa dal presidente della Pro Triora, Silvano Oddo, e dal presidente della Confraternita della Buona Morte, Fulvio Bianchi, che hanno sottolineato come «questo riconoscimento premi anni di impegno e custodisce tradizioni che appartengono a tutta la comunità». Un risultato che conferma Triora e l’alta valle Argentina come custodi autentici di storia, fede e cultura popolare ligure.