Italia Nostra Ponente Ligure, assemblea a Bordighera e conferenza sui giardinieri d’arte di Venaria Reale

Sabato prossimo alle 16, presso l’Oratorio della Chiesa di Terrasanta a Bordighera, si terrà l’Assemblea annuale dei Soci di Italia Nostra Ponente Ligure (INPL). Dalle 15.15 sarà possibile iscriversi o rinnovare l’adesione alla sezione, mentre alle 16.30 avrà inizio la conferenza dedicata ai giardini e ai giardinieri d’arte della Reggia di Venaria Reale. Il pubblico è cordialmente invitato. Durante l’assemblea il presidente illustrerà in dettaglio l’intensa attività svolta da INPL nel 2025, anno in cui l’associazione ha partecipato attivamente al dibattito pubblico su ambiente e cultura. A Bordighera, INPL è intervenuta presso la Soprintendenza per tutelare la fruizione pedonale del verde e dell’ombra nei giardini del lungomare e presso il sindaco per condividere proposte sul nuovo Piano Urbanistico Comunale e su una riqualificazione organica della Pineta.

L’associazione ha inoltre sollecitato gli uffici comunali a studiare una pavimentazione antiscivolo per via Stella Maris e soluzioni conservative per i grandi pini interessati dai lavori di rifacimento degli asfalti. L’impegno si è esteso anche ad altri comuni del comprensorio: interventi in Regione sugli aspetti ambientali delle scogliere soffolte nella Baia di Latte e sull’edificazione prevista al Waterfront di Ventimiglia; proposte per incrementare il verde a Vallecrosia in collaborazione con Natura Intemelia, che il Comune intende sviluppare con un Tavolo operativo dedicato. Non sono mancate attività di studio, divulgazione ed educazione ambientale, dalla collaborazione sui restauri della Chiesa di San Michele a Pigna alle uscite didattiche in spiaggia per gli studenti di Camporosso, fino alla Festa degli Alberi 2025 con i bambini della Scuola dell’Infanzia di Bordighera.

A seguire, la conferenza dal titolo “La Scuola per Giardinieri d’Arte della Reggia di Venaria Reale: un modello esportabile”, presentata dall’arch. Alessia Bellone, docente della Scuola per Giardinieri d’Arte e responsabile dei giardini della Reggia. L’architetto è laureata in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione dei Beni Architettonici e Ambientali presso il Politecnico di Torino. La scelta del tema nasce dal desiderio di riscoprire in chiave contemporanea una tradizione che l’estremo Ponente ligure ha conosciuto per quasi un secolo, quando giardinieri di fama internazionale hanno creato giardini di grande valore. Un patrimonio oggi in parte appannato, anche per la mancanza della sapienza artigiana dei “giardinieri d’arte”, ma dal quale l’esperienza di Venaria Reale può offrire spunti concreti e “esportabili” per il territorio. Tutti sono invitati a partecipare.