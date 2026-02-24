Festival di Sanremo, l’AD di Anas Claudio Andrea Gemme premiato al Gran Galà della Stampa

Durante il Gran Galà della Stampa del “Premio Numeri Uno – Città di Sanremo 2026”, l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha ricevuto il Premio Speciale 2026 con la motivazione “Musica in Sicurezza”, un riconoscimento dedicato all’impegno costante dell’azienda nella promozione della sicurezza stradale.

«Le strade, come la musica, riescono a portarci lontano» ha dichiarato Gemme nel suo intervento. «Essere presenti al Festival è un’occasione preziosa: ci permette di sensibilizzare ancora di più i giovani sul valore della cultura della sicurezza, non come elenco di regole, ma come responsabilità condivisa». L’AD ha ricordato come la rete Anas rappresenti «una grande responsabilità verso chi viaggia ogni giorno, dai ragazzi che tornano da un concerto ai lavoratori che percorrono chilometri per costruire il proprio futuro».

Nel corso della settimana sanremese, Anas sarà impegnata in Liguria con una serie di iniziative dedicate alla divulgazione della sicurezza stradale, al rispetto del Codice della Strada e alla presentazione dei progetti infrastrutturali legati al Giubileo 2025 e alle Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina, che prevedono investimenti complessivi superiori ai due miliardi di euro.