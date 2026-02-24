Sanremo, Sisal svela i favoriti della prima serata: ecco chi punta alla Top 5 e le quote per la vittoria finale

L’attesa è finita: i 30 Big sono pronti a salire sul palco del Festival di Sanremo e, alla vigilia della prima serata, arrivano i pronostici degli esperti Sisal su chi potrebbe conquistare un posto nella Top 5 provvisoria. Secondo le quote, un piazzamento tra i primi cinque «sembra quasi scritto» per Ditonellapiaga, proposta a 1,12. Subito dietro Fulminacci e Sayf, appaiati a 1,25. Completano il gruppo delle favorite Maria Antonietta con Colombre (1,50) e Serena Brancale (1,65).

Ma la corsa resta apertissima: Ermal Meta e Tommaso Paradiso, entrambi a 2,25, proveranno a inserirsi nel gruppo di testa, mentre possibili sorprese potrebbero arrivare da Malika Ayane (2,50), Tredici Pietro (2,75) e dal nuovo duo formato da Fedez e Marco Masini (3,00). Intanto Sisal ha aggiornato anche le quote per la vittoria finale, con Serena Brancale in testa a 3,50, seguita dal duo Fedez–Masini a 5,00 e dalla coppia Sayf–Tommaso Paradiso a 7,50. Più staccati Ditonellapiaga (16,00) e il gruppo composto da Arisa, Ermal Meta e Sal Da Vinci (20,00).

Come sempre, Sisal ricorda che «il gioco è vietato ai minori e va praticato con consapevolezza e moderazione». Fondata oltre 80 anni fa, Sisal è oggi tra i principali operatori internazionali del gioco regolamentato ed è parte di Flutter Entertainment plc, leader mondiale nel settore delle scommesse online e dell’iGaming. Non resta che attendere la prima serata per scoprire chi, scendendo la celebre scala dell’Ariston, inizierà davvero la corsa al Leone d’Oro.