Ditonellapiaga apre la gara del festival con “Che fastidio”: “Un invito ad accettare le proprie frustrazioni”

Ditonellapiaga, Margherita Carducci, torna per la seconda volta al Festival di Sanremo con “Che fastidio”. Sarà lei stasera ad aprire la gara dei 30 big della musica che si sfideranno per la 76esima edizione.



Un brano che che esprime un percorso introspettivo e di crescita legato anche all'identità artistica.



“Cerco sempre l'ispirazione nel passato, la ricerca indietro è un tesoro - ha detto in conferenza stampa alla Sala Stampa Lucio Dalla -”.



E poi la scelta legata al nome d'arte.

“Il tema del nome per me è importante – , in questo nuovo progetto ho sposato sempre di più il significato del nome che era diventato un problema legato alla mia natura pop, abbinato al mio nome di battesimo e alla mia immagine poco funzionava. Questo mi ha ferito perché sono legata al mio nome ed ecco che è nato il 'dito' inteso come stimolo e provocazione su costumi e clichet. La stessa filosofia che ho adottato per il pezzo che si focalizza su rituali fastidiosi. Ditonellapiaga è una finestra su un mondo che non è il mio, attraverso il mio progetto musicale posso raccontare cose che non direi posso essere più ironica e teatrale con matrici con quello che penso e sento davvero. ”.



La sua ultima partecipazione risale alla 72esima edizione del festival, nel 2022, in coppia con Donatella Rettore quando portarono sul palco “Chimica”, classificandosi al 16esimo posto.



E anche questa sera non stravolgerà il suo stile proponendo un pezzo pop dance con una forte connotazione a cavallo tra energia e vulnerabilità.



“La performance è un elemento centrale, è una scrittura molto teatrale”.



Modalità che si ritroverà nella serata cover quando si esibirà con Tony Pitony, che è un attore “Voglio sul palco una performance trasversale – ha detto - che racconti una scena, un racconto coreografico. Più teatrale e irriverente ma è la mia finestra di vita”.

Promettenti le pagelle che la vorrebbero sul podio, ma scaramantica commenta: “Sono arrivata senza nemmeno pensare di essere in gara e le pagelle mi hanno fatto vivere un sogno però non voglio pensarci, se vincerò bene ma il più grande obiettivo del 2026 era prendere la patente e ci sono riuscita”.



Descrive il suo pezzo “pungente irriverente e club”.

Da un passaggio del suo testo emerge un improvviso senso di smarrimento per essere seguito da una fase di lucidità. “Quando l'ho scritto – ha aggiunto - nasceva davvero da uno sfogo personale. Il senso si trova nel prima e il dopo aver scritto il pezzo: prima era un momento di confusione, dopo ho capito quale rotta prendere ed è la stessa dell'intero album. Ho dovuto tagliare un'intera strofa per ragioni di durata, ma faremo uscire una long version.

Credo che riconoscere i propri fastidi e frustrazioni sia un primo step per farci pace e accettarli. Dopo il confronto con queste paure è utile per incorporarle”.

In questa edizione si scontrerà con un suo precedente collaboratore: Fulminacci con cui aveva scritto il singolo “Non ti perdo mai”, che a gennaio 2022 anticipò il suo primo album Camouflage con cui vince la Targa Tenco nella sezione “Miglior Opera Prima”.



Infine, il 10 aprile uscirà il suo nuovo album “Miss Italia”.