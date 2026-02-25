Ventimiglia, grande successo per il “Ciclo-Carnevale”

Si è svolta con grande entusiasmo e partecipazione la terza edizione del “Ciclo-Carnevale” a Ventimiglia, l’iniziativa che ha trasformato il Carnevale in un momento di festa collettiva dedicato alla mobilità sostenibile, allo sport, alla natura e al divertimento per tutte le età.

Organizzato da FIAB Riviera dei Fiori con il patrocinio del Comune di Ventimiglia e la collaborazione di Natura Intemelia e Scuola di Pace, l’evento ha coinvolto famiglie, bambini, residenti e turisti curiosi.

La manifestazione ha offerto un ricco programma di attività ludiche e formative: musica, giocoleria, ping pong e trucca bimbi hanno animato il pomeriggio, creando un’atmosfera festosa e inclusiva

In un momento molto apprezzato, alla presenza del Sindaco On. Flavio Di Muro, i ragazzi del Consiglio Comunale dei Giovani hanno piantato un ulivo, simbolo di crescita, pace e attenzione all’ambiente, rafforzando il messaggio educativo e partecipativo dell’evento.

Particolarmente apprezzati sono stati i momenti dedicati alla scoperta dell’ambiente locale, come le attività naturalistiche e di birdwatching, che hanno permesso ai partecipanti di conoscere meglio il territorio e la sua ricca biodiversità.

In linea con lo spirito dell’evento, molti partecipanti hanno colto l’invito a raggiungere l’area a piedi o in bicicletta, anche in maschera, sottolineando l’importanza di adottare modi di spostamento più sostenibili nella vita di tutti i giorni.

Le attività di prova gratuita di biciclette elettriche ed e-cargo bike hanno riscosso grande interesse, offrendo a genitori, giovani e curiosi l’opportunità di sperimentare soluzioni pratiche per la mobilità urbana.

La partecipazione numerosa e il clima di festa hanno confermato il “Ciclo-Carnevale” come un appuntamento atteso e apprezzato dalla comunità ventimigliese e dai tanti visitatori presenti. L’evento ha saputo coniugare il divertimento con un messaggio forte di promozione della mobilità attiva, dell’ambiente e della qualità della vita urbana.