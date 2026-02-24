Sanremo domina Google Trends: nel 2024 ricerche in crescita del 42% e Sud Italia sempre più protagonista

Il Festival di Sanremo si conferma un pilastro del panorama mediatico nazionale anche sul fronte digitale. È quanto emerge dall’analisi dei dati storici di Google Trends relativa al quinquennio 2021-2025, condotta dal Centro Studi Gambling.com sulle ricerche effettuate nel mese di febbraio. Secondo lo studio, l’interesse online per il termine “Sanremo” e le sue varianti ha seguito una traiettoria di crescita organica, culminata in un vero e proprio picco storico nel 2024, quando il volume delle ricerche è aumentato del 42% rispetto alla media del triennio precedente. Un dato che rappresenta il massimo livello di attenzione digitale registrato nell’ultimo decennio.

Dal punto di vista territoriale, l’analisi evidenzia una forte polarizzazione geografica. Calabria e Campania risultano le regioni con la più alta densità di ricerche pro capite, superando del 15% la media nazionale, mentre la Lombardia mostra il livello di interesse relativo più contenuto in rapporto alla popolazione. Rilevante anche il cambiamento nelle modalità di fruizione: le ricerche cosiddette “second screen”, effettuate durante la diretta televisiva, sono cresciute del 28%, segnalando un coinvolgimento sempre più interattivo e mobile-driven da parte del pubblico. “L’analisi dei dati evidenzia un fenomeno di ‘re-istituzionalizzazione’ del Festival”, commenta il Centro Studi Gambling.com. “Il forte coinvolgimento del Sud Italia conferma Sanremo come collante culturale radicato, mentre al Nord l’attenzione si concentra maggiormente sugli aspetti digital e social dell’evento”.

La metodologia dello studio si basa sull’aggregazione dei dati di ricerca di Google Trends nel periodo febbraio 2021-2025, con valori normalizzati su una scala da 0 a 100 per misurare l’interesse relativo. L’analisi ha finalità informative e giornalistiche e non costituisce comunicazione pubblicitaria.