76° Festival di Sanremo: ecco la scaletta dei cantanti in gara per la prima serata

Ecco l’ordine di uscita degli artisti in gara alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo:

Ditonellapiaga

Michele Bravi

Sayf

Mara Sattei

Dargen D'Amico

Arisa

Luché

Tommaso Paradiso

Elettra Lamborghini

Patty Pravo

Samuray Jay

Raf

J-Ax

Fulminacci

Levante

Fedez e Masini

Ermal Meta

Serena Brancale

Nayt

Malika Ayane

Eddie Brock

Sal Da Vinci

Enrico Nigiotti

Tredici Pietro

Bambole di Pezza

Chiello

Maria Antonietta e Colombre

Leo Gassmann

Francesco Renga

Lda e Aka7even

Prima di annunciare l'ordine di esibizione degli artisti, Carlo Conti ha voluto ricordare i due anni che lo hanno visto al timone del Festival: "Sono stati due anni intensi, mi piaceva chiudere con questi compagni di viaggio. Sembrava impossibile eguagliare certi numeri, invece la bravura e la competenza ci hanno portato a superare quel dato d’ascolto. Non mi esalto quando le cose vanno bene ma non mi abbatto se vanno male".

"Sarà una serata piena di emozione" ha esordito Claudio Fasulo Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time che ha spiegato come si svolgerà la serata.

Il super ospite della serata inaugurale della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo sarà Tiziano Ferro, che proporrà un medley emozionante e un brano dal nuovo lavoro 'Sono un grande'. Ci sarà poi una celebrazione per festeggiare gli ottanta anni della Repubblica con la testimonianza di Gianna Pratesi, 106 anni il prossimo 16 marzo. Atteso anche Olly, vincitore dell'edizione 2025 di Sanremo con 'Balorda nostalgia' mentre sul Suzuky Stage, in piazza Colombo, sarà protagonista Gaia. Intanto, Max Pezzali, ospite fisso sulla Costa Toscana, percorrerà la prima tappa della sua storia con un medley.

Al termine, saranno le votazioni delle due sale stampa a determinare la prima classifica parziale.







