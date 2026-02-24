Dolceacqua, il Carnevale dei bambini anima piazza Mauro (Foto)

Gonfiabili, animazione, battaglia di coriandoli, pentolaccia e maschere a Dolceacqua. Il Carnevale dei bambini anima piazza Mauro.

Grandi e piccini, sabato pomeriggio, si sono divertiti nel Borgo dei Doria. L'animazione curata da FEM Spettacoli, gli artisti di “Squilibrio & Opt! Teatro” e i gonfiabili di Family Friends hanno, infatti, intrattenuto i presenti con performance coinvolgenti. Dopo la tradizionale battaglia di coriandoli, è stata, inoltre, premiata la maschera più bella. La giornata si è conclusa con la classica “pentolaccia”.

E' riuscito, perciò, l'evento proposto dai Dusäigöti e dal centro ricreativo e culturale di Dolceacqua in collaborazione con la parrocchia, il bar Doria, Fem spettacoli e con il contributo del Comune.