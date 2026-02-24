Geronimo Stilton in visita al Museo Civico di Sanremo: con Elisabetta Dami tra le opere di Rubino e la mostra dell’Orchestra Sinfonica (foto)

Visita speciale questa mattina al museo civico, in piazza Nota a Sanremo, da parte di Geronimo Stilton e della scrittrice Elisabetta Dami. Il noto personaggio tanto amato dai bambini e la sua autrice, accompagnati dall’assessore alla cultura Enza Dedali, hanno ammirato le opere esposte, tra le quali i disegni di Antonio Rubino, soffermandosi su una teca contenente un teatrino con un topolino.

Nell’occasione Geronimo ha anche visitato la mostra fotografica in bianco e nero dedicata ai concerti estivi dell’Orchestra Sinfonica, allestita al primo terra del museo. L’esposizione, nella versione a colori, è presente anche presso lo spazio della Pigna in via Palma 14. Entrambe le mostre, aperte fino a sabato 28 febbraio, sono ad ingresso gratuito con orario dalle 10 alle 18.

Questa mattina Geronimo Stilton ed Elisabetta Dami avevano partecipato, con il sindaco Alessandro Mager e la vicecomandante della polizia locale Erica Biondi Zoccai, anche ad un incontro con i bambini dedicato alla protezione civile. Il programma di iniziative della polizia locale nell’atrio del Palafiori, dopo il primo appuntamento di ieri incentrato sulla tutela ambientale, proseguirà domani con la sicurezza stradale.