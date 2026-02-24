A Bordighera un weekend sulle orme di Monet: torna il Tour dedicato al maestro dell’Impressionismo

In occasione del Festival di Sanremo, Bordighera propone un appuntamento speciale dedicato all’arte e alla memoria di Claude Monet, che nel 1884 soggiornò nella città delle palme per quasi tre mesi, realizzando ben 34 opere oggi considerate fondamentali nella sua evoluzione artistica.
Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo partirà da Villa Pompeo Mariani il Tour Monet, un percorso guidato alla scoperta dei luoghi che affascinarono il grande impressionista francese e che ne influenzarono profondamente la produzione pittorica.
Il tour, dal costo di 8 euro a persona, sarà condotto da Carlo Bagnasco, curatore di Villa Mariani, che accompagnerà i partecipanti tra scorci, colori e atmosfere che ancora oggi conservano il fascino raccontato nei dipinti di Monet.
Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 347 2364922.