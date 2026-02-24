Can Yaman e Kabir Bedi le due Tigri della Malesia sul palco del 76° Festival di Sanremo

“Mai avuto un’esperienza così. È un ambiente molto serio comincerò a sudare” così cerca di smorzare la tensione Can Yaman, l’attore turco reduce dalla sua interpretazione di Sandokan sarà ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026 dove potrà confrontarsi con l’attore Kabir Bedi, interprete della Tigre della Malesia nel 1976.

“Mi sono preparato non pensando, se no mi emozionavo troppo. Però sto bene, sono molto felice, mi fido di Carlo. È un’esperienza nuova, spero di non fare pasticci. Essendo turco - aggiunge - a tante cose italiane ero estraneo. Avevo frequentato il liceo italiano a Istanbul, ma non conoscevo bene il Festival di Sanremo, come non conoscevo Sandokan. Vivendo qua mi sono immerso nella cultura italiana. Sono maturato come attore, se fossi venuto cinque anni fa a Sanremo non sarebbe stato il momento giusto, ora lo è”.

Tra i cantanti preferiti di Yaman, Ahmet Kaya “Non si poteva sentire fino a qualche anno fa in Turchia. Oggi ascolto tanti generi. Tra le canzoni italiane mi viene in mente Piccolo grande amore di Baglioni, mi piacciono quelle canzoni che fanno soffrire”.

Yaman è stato al centro anche della cronaca dopo essere stato arrestato a inizio anno con l’accusa di possesso di droga.

“Non c’è un caso contro di me, erano controlli routine che stanno facendo a tutti. È un periodo così per la Turchia, sono risultato negativo, mi hanno liberato in meno di 24 ore”.

La nuova Tigre della Malesia non tornerà sul set della serie presto. “Sandokan si doveva girare questa estate, è slittato. La produzione della Rai dovrebbe rispondere. Per migliorare e livello globale servono altri tipi di budget. Avranno bisogno di più tempo, mi spiace perché vorrei girare tutto di fila. Ero nel mood e nel fisico per farlo”.

Yaman tornerà a girare in Italia quest’estate per una commedia dal titolo “Bro”: “È qualcosa che non avevo mai fatto, ma io sono sempre in cerca di novità”.