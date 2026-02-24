Sanremo, domani l’incontro di “Orientamenti” con il produttore Stefano Senardi: un classico del periodo festivaliero per studenti e giovani

Domani, nel cuore della settimana del Festival di Sanremo, l’assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola accoglierà al Palafiori di Casa Sanremo il produttore e discografico Stefano Senardi per un’iniziativa dedicata ai giovani e alle opportunità professionali nel mondo musicale e creativo. L’incontro, in programma dalle ore 9.30, vedrà la partecipazione di 125 studenti delle scuole della provincia di Imperia e si inserisce nel calendario di eventi di Orientamenti collegati alla kermesse canora più seguita d’Italia.

Nato come progetto di orientamento e formazione promosso dalla Regione Liguria tramite l’Agenzia Alfa, Orientamenti ha ormai consolidato la sua presenza anche durante il periodo del Festival, diventando un appuntamento ricorrente e apprezzato per gli studenti liguri. L’iniziativa di domani punta a offrire ai giovani un momento di confronto diretto con un protagonista della scena musicale italiana, capace di raccontare esperienze professionali e percorsi di successo in un settore caratterizzato da creatività e innovazione.

Negli ultimi anni Orientamenti ha portato al Festival personalità e talenti di rilievo, trasformando Sanremo in un’occasione non solo di spettacolo ma anche di crescita formativa per le nuove generazioni. L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto che guarda al territorio ligure e alle opportunità di raccordo tra istruzione, mondo del lavoro e creatività, estendendo l’esperienza del festival orientativo ben oltre i confini tradizionali. L'appuntamento mattutino di domani conferma come la settimana del Festival di Sanremo non sia soltanto un momento di festa per gli amanti della musica, ma anche un’occasione di dialogo e approfondimento per studenti e giovani interessati a conoscere da vicino i mestieri e le opportunità legate ai settori culturali, artistici e creativi.