Sanremo, grande emozione per la premiazione a Piero Cassano, storico fondatore dei Matia Bazar

Grande emozione ieri a Sanremo, presso il Victory Morgana di Sanremo (Corso Trieste 13, provincia di Imperia), per la premiazione dell’autore, produttore, compositore e storico co-fondatore dei Matia Bazar PIERO CASSANO che ha ricevuto il prestigioso PREMIO “DIETROLEQUINTE” 2026, nell’ambito del Press Golden Gala, uno degli appuntamenti collaterali più rilevanti della kermesse canora.

Il Premio “DietroLeQuinte”, che rende omaggio a personalità spesso lontane dai riflettori e che hanno contribuito in modo determinante a scrivere la storia della musica italiana, è stato conferito all’unanimità dalla Commissione del Press Golden Gala, presieduta dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi a Piero Cassano, per celebrarne la straordinaria carriera artistica e la qualità del suo lavoro come autore e compositore.

«Dal canto mio voglio evidenziare una sola parola: grazie. Perché al di là di tutto, se è vero che l’artista – il compositore, il produttore, in questo caso il mio plurimo ruolo – è colui che taglia per primo il traguardo e riceve la prima visibilità, l’applauso e il riconoscimento, è altrettanto vero che nessun traguardo si raggiunge da soli. Intorno a un artista esistono sempre team che lavorano in silenzio, sostengono, sorreggono e aiutano a raggiungere mete importanti. Per questo il mio grazie va a tutte le persone che negli anni hanno lavorato al mio fianco: artisti, coautori, arrangiatori, fonici, musicisti, discografici, uffici promozione, impresari, manager. C’è una parte di merito che appartiene profondamente anche a loro – dichiara Piero Cassano – Ma il grazie più grande va alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto».

Il Press Golden Gala è stato patrocinato dal Comune di Sanremo e dalla Regione Liguria, promosso dall’Associazione Cultura & Spettacolo SanremoInTheWorld e organizzato da Manuela Poletti, con la direzione artistica di Ilio Masprone.

Domani, mercoledì 25 febbraio (ore 16.30), sempre a Sanremo, presso l’Hotel Lolli Palace (Corso Imperatrice, 70), Piero Cassano riceverà un ulteriore riconoscimento: il PREMIO “MIK EXCELLENCE AWARD”, un tributo alla sua lunga e significativa carriera artistica. Il premio, realizzato dai maestri artisti Paolo Pastorino e Gianluca Cutrupi, è un’opera d’arte in ceramica che reinterpreta il microfono come simbolo universale di espressione artistica e rappresenta il talento, la perseveranza e l’identità di chi ha saputo trasformare la propria vita in linguaggio musicale. La cerimonia di premiazione è organizzata da Elite Eventi e Formazione (APS), un team di professionisti che si occupa di formazione e organizzazione di eventi sul territorio nazionale.

L’ingresso alla cerimonia è su invito.