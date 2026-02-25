Opening Gala Sanremo 2026, al Victory Morgana la notte d’esordio con Gianluca Vacchi guest star

Sanremo non è solo Ariston e prime esibizioni. Nel giorno dell’esordio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, la città ha acceso i riflettori anche sulla nightlife con l’Opening Gala Sanremo 2026 ospitato al Victory Morgana.

L’evento, promosso da The Code e annunciato dalla locandina ufficiale diffusa nelle ore precedenti, ha segnato l’inizio delle serate esclusive che accompagneranno la settimana festivaliera. Official media partner dell’iniziativa è Forbes Italia, a conferma di un format che unisce intrattenimento e networking in chiave B2B.

Guest star della serata è stato Gianluca Vacchi, protagonista di un’apparizione che ha attirato ospiti, addetti ai lavori e volti noti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria. In consolle anche l’open act THCRN, per una notte all’insegna di musica e performance live.

La serata, definita dagli organizzatori “un’esperienza per celebrare il Festival di Sanremo attraverso attività di B2B e intrattenimento”, si è svolta nella cornice del Victory Morgana, da anni punto di riferimento della movida sanremese durante la settimana del Festival.

Accanto all’intrattenimento, l’evento ha puntato anche sulla dimensione relazionale, con momenti di incontro tra imprenditori, professionisti e creativi. Social partner della serata è stato Keysell, mentre tra i promotori figurano Fabrizio Scippa, Claudio Lacommara e altri protagonisti del progetto The Code.

In una città che per una settimana vive su più palcoscenici – dall’Ariston agli spazi del Festival diffuso – anche la notte diventa parte integrante della narrazione sanremese. E l’Opening Gala al Morgana ha rappresentato uno degli appuntamenti simbolici di questo avvio, tra glamour, business e musica.