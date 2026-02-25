L'evoluzione di Ditonellapiaga a Sanremo: “Nel 2022 ero inesperta, oggi sono più consapevole” [foto e video]

Ditonellapiaga è stata la vera ventata di freschezza in un Festival di Sanremo forse un po’ piatto. La sua canzone “Che fastidio!” è stata la prima della serata di ieri. Le due sale stampa hanno premiato la sua performance facendola salire nei primi cinque artisti nella prima classifica generale.

Al secolo Margherita Carducci è cresciuta molto nel corso degli ultimi anni. Dalla Tenco alla prima partecipazione al Festival di Sanremo nel 2022 con Donatella Rettore fino alla partecipazione di oggi, questa volta da sola.

“Mi sento contenta perché ho lavorato tanto, ho fatto due dischi ora, ne uscirà presto un terzo. Era l’anno giusto per mostrare il lavoro che ho fatto. sono cresciuta molto rispetto al 2022. Ero inesperta, inconsapevole, incosciente. È stata una bellissima opportunità, questa volta penso di poterla gestire meglio con la consapevolezza che ho. Anche divertendomi un po’ di più”.

Donatella Rettore è a Sanremo ed è stata intravista anche alle prove, ma per ora le due artiste non si sono ancora incontrate. “Non ci siamo ancora viste, ci siamo sentite quando mi hanno presa al Festival e lei mi ha subito detto questo pezzo è Nuntereggae 2.0. Secondo me è stata lei lungimirante come sempre, la sentirò presto e non vedo l’ora di incontrarla”.

Quando l’abbiamo intervistata nel 2024, il suo sogno era quello di doppiare un personaggio della Disney ed è ancora così: “Non si sono dei progetti a riguardo, ma questo è un appello a chi se ne occupa, vi prego prendetemi per doppiare un cartone perché io mi divertirei tantissimo”.

Intanto il 10 aprile uscirà il disco “Miss Italia” che promette però già uno scontro con il noto concorso di bellezza che nonostante il testo non sia ancora pubblico si è scagliato contro l’artista: “Il testo è inedito, non so come facciano a conoscerlo, ma avranno avuto un’interpretazione erronea, perché non offende in alcuno modo Miss Italia, il senso della canzone è che anche una donna bellissima può essere triste”.

Venerdì si esibirà con TonyPitony sul brano “The Lady Is a Tramp”: “Tony mi ha scritto un messaggio bellissimo prima di salire sul palco è stato di una dolcezza unica. Contenta di dividere il palco con lui perché è una persona squisita e un grandissimo performer. L'idea è di fare un momento di spettacolo che sia performativamente un po’ valido. Sarà divertente, ma anche un momento musicale molto diverso da quello che porto in gara, sicuramente energico, ironico”.