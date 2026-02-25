 / Eventi

Pilar Fogliati pronta a cocondurre il festival stasera: “Sono molto gasata”

L'attrice affiancherà i padroni di casa Conti e Pausini e si alternerà sul palco dell'Ariston con i colleghi Achille Lauro e Lillo

Archiviata la prima serata, dopo le analisi su ascolti e risultati, la macchina del Festival prosegue con il programma per la seconda serata.

Sono molto emozionata – commenta Pilar Fogliati -, ma la so mascherare bene. Felicissima di andare sul palco molto ricco di co-conduttori. Ho visto il festival ieri sera, molto bello. Sono molto gasata”.



Stasera sul palco dell'Ariston insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, padroni di casa, salirà l'attrice Pilar Fogliati. La protagonista andata in onda nei giorni scorsi, proprio poco prima della 76esima edizione del festival con la fiction Rai Cuori 3 co-condurrà alternandosi ai colleghi Achille Lauro&Lillo.

Volto tv voluto da Conti va a rimpolpare le quote rosa alla conduzione.

Mi piace pensare- conclude il suo intervento in conferenza stampa questa mattina - che possa essere l'arte la giusta lente di ingrandimento per esprimere la realtà con meno giudizi”.

Sara Aschero

