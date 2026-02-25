Orientamenti a Casa Sanremo, Stefano Senardi incontra gli studenti: musica, futuro e qualche distrazione di troppo (Foto e Video)

Si è svolto oggi a Casa Sanremo, presso il Palafiori, il tradizionale appuntamento di Orientamenti dedicato al Festival di Sanremo, promosso da Regione Liguria. Ospite dell’incontro Stefano Senardi, dirigente e produttore discografico di rilievo internazionale, che ha dialogato con circa 125 studenti delle scuole superiori dell’Istituto Cristoforo Colombo e del Liceo statale G.D. Cassini di Sanremo. L’incontro, introdotto dall’assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola, ha rappresentato un momento di confronto tra il mondo della scuola e quello della musica e dell’industria culturale. Senardi ha raccontato ai ragazzi il proprio percorso personale e professionale, soffermandosi sulle tappe che lo hanno portato a collaborare con alcuni dei più importanti artisti della musica italiana.

“Avere come ospite Stefano Senardi è per noi un grande onore e motivo di orgoglio – dichiara l’assessore regionale al Fondo Sociale Europeo Marco Scajola –. Senardi è un imperiese che, grazie a impegno, talento e determinazione, è riuscito a costruire un percorso professionale di successo fino a raggiungere una dimensione internazionale, diventando un punto di riferimento nel suo settore. La sua esperienza rappresenta una testimonianza concreta, capace di trasmettere un messaggio positivo e di grande valore, soprattutto a quei giovani che oggi guardano al futuro con incertezza e talvolta con timore. Credere nelle proprie passioni, coltivare i propri talenti e puntare con convinzione sulla formazione sono elementi fondamentali per trasformare i sogni in opportunità reali. È proprio con questo obiettivo che, attraverso il Fondo Sociale Europeo, investiamo durante tutto l’anno nei giovani e nel loro futuro, sostenendo percorsi di crescita personale e professionale. Con Orientamenti offriamo alle nuove generazioni un ampio ventaglio di possibilità concrete, strumenti utili e occasioni di confronto, affinché ciascuno possa costruire con consapevolezza il proprio cammino”.

“Portare Orientamenti a Casa Sanremo significa valorizzare un format che rappresenta ormai una vera eccellenza a livello nazionale proprio nei giorni in cui si svolge il Festival più amato dagli italiani – spiega il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro –. Quest’anno, grazie alla presenza di Stefano Senardi, abbiamo voluto rafforzare ulteriormente il legame tra la musica, protagonista di questa settimana, e il mondo dell’orientamento. La nostra proposta, che si articola nell'intero arco dell'anno, si conferma capace di mettere realmente in contatto gli studenti con professionisti di alto profilo in diversi ambiti, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con esperienze concrete e di trovare ispirazione per comprendere e coltivare le proprie passioni”.

Al termine dell’evento, Marco Scajola, in rappresentanza della Regione Liguria, ha consegnato a Stefano Senardi una targa di riconoscimento per il successo internazionale raggiunto e per il valore educativo della testimonianza offerta alle nuove generazioni nell’ambito delle attività di Orientamenti. Nonostante la qualità degli interventi e il prestigio dell’ospite, va però segnalato che i circa 100 ragazzi presenti hanno seguito con attenzione piuttosto discontinua la giornata a loro dedicata, mostrando in diversi momenti scarso coinvolgimento rispetto ai contenuti proposti.