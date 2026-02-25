Sanremo, Palazzo Roverizio ospita il “Premio Cultura Green – dalla Sabina alla Città dei Fiori”

Giovedì 26 febbraio, alle ore 16, nel cuore del centro storico di Sanremo, il prestigioso Palazzo Roverizio ospiterà il “Premio Cultura Green – dalla Sabina a Sanremo”, un appuntamento speciale inserito nella settimana del Festival della RAI.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale reatina Paesi Uniti della Sabina di Emanuela Petroni, in collaborazione con l’associazione ligure Esprit guidata da Marzia Taruffi e con il supporto dell’associazione “Anime di Carta in un giardinodicristallo”.

Si tratta di un vero e proprio Festival Green, giunto alla nona edizione, nato per sensibilizzare su temi fondamentali come la tutela dell’ambiente, il rispetto della natura, degli animali e di ogni essere vivente. Durante la cerimonia verranno consegnati attestati, riconoscimenti e premi green a personalità del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo provenienti da Liguria e Lazio, oltre che ad artisti di numerosi settori: moda, cinema, musica, danza, teatro, poesia, pittura, scultura, fotografia e artigianato.

Il programma dell’evento

Ore 16.00 – Accoglienza degli ospiti, foto di rito e brevi interviste televisive ai personaggi presenti. Tra gli organizzatori: Paolo Polidori , presidente di Paesi Uniti della Sabina; Pasquale Sciandra , direttore di Ciadd News Radio e TV; ed Emanuela Petroni , conduttrice e direttrice artistica della manifestazione.

– Accoglienza degli ospiti, foto di rito e brevi interviste televisive ai personaggi presenti. Tra gli organizzatori: , presidente di Paesi Uniti della Sabina; , direttore di Ciadd News Radio e TV; ed , conduttrice e direttrice artistica della manifestazione. Ore 16.40 – Presentazione ufficiale del progetto da parte di Emanuela Petroni, che illustrerà anche il legame culturale e naturalistico tra la Sabina e la Liguria, passando dai percorsi francescani della Valle Santa ai sentieri druidici dell’entroterra sanremese e della Provenza. Confermata la collaborazione con l’associazione Esprit , rappresentata dalla presidente Marzia Taruffi .

– Presentazione ufficiale del progetto da parte di Emanuela Petroni, che illustrerà anche il legame culturale e naturalistico tra la Sabina e la Liguria, passando dai percorsi francescani della Valle Santa ai sentieri druidici dell’entroterra sanremese e della Provenza. Confermata la collaborazione con l’associazione , rappresentata dalla presidente . Dalle ore 17.00 – Premiazioni, sfilata di moda con stilisti e collezioni d’eccellenza, performance artistiche, esibizioni musicali e di danza. Una pittrice realizzerà un’opera dal vivo durante l’evento.

L’ingresso a Palazzo Roverizio è gratuito.