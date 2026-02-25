 / Eventi

Arma di Taggia, Asl1 organizza l'event dedicato al benessere "Seminiamo salute"

Appuntamento venerdì 27 febbraio dalle 14.00 alle 17.00 presso i giardini di Viale delle Palme

Asl1 scende in piazza per diffondere le buone pratiche di salute e benessere con l’iniziativa denominata “Seminiamo Salute – coltiviamo oggi il benessere di domani”. 

Venerdì 27 febbraio dalle 14 alle 17 presso i giardini di Viale delle Palme ad Arma di Taggia, si terrà un pomeriggio dedicato alla prevenzione ed ai corretti stili di vita, per un evento aperto a tutta la cittadinanza per imparare, partecipare e prendersi cura di sé.

Sarà l’occasione per mettere al centro temi importanti come l’alimentazione, il diabete, le manovre di primo soccorso e tanto altro ancora, in particolare nel pomeriggio di venerdì 27 si potrà:

  • Scoprire come comporre un piatto equilibrato
  • Effettuare uno screening rapido della glicemia
  • Imparare le manovre di BLS e disostruzione delle vie aeree
  • Ricevere consigli per prevenire gli incidenti domestici

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Taggia, l’Associazione Diabete Giovanile Ponente (ADGP) e la Croce Verde Arma di Taggia.

