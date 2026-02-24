Villa Noseda accende il Festival: con Vanity Fair glamour, musica e grandi ospiti, ora una settimana di dinner show esclusivi (Foto)

Artisti, cantanti e volti noti dello spettacolo si sono dati appuntamento nella suggestiva cornice di Villa Noseda per una notte all’insegna del glamour, della musica e dell’intrattenimento di altissimo livello. La serata Vanity Fair, tra eleganza e spettacolo, ha trasformato la location in uno dei principali punti di incontro del Festival di Sanremo.

Un’ouverture perfetta per un calendario ricco di appuntamenti che, da martedì 24 a sabato 28 febbraio, vedrà alternarsi Dinner Show raffinati e party notturni dal respiro internazionale, capaci di prolungare l’energia sanremese fino alle prime ore del mattino. «Villa Noseda è il luogo dove la musica incontra l’eleganza», raccontano gli organizzatori, sottolineando il carattere esclusivo dell’esperienza. Per tutta la durata della kermesse, ogni sera a partire dalle 20:30 andrà in scena un Dinner Show con performance live e momenti di spettacolo, seguito dal party dalle 00:30. Gli ospiti della cena avranno accesso esclusivo anche al dopocena, vivendo l’intera esperienza senza necessità di ulteriori prenotazioni.

Il calendario della settimana:

- Martedì 24 febbraio: protagonista Sick Luke, tra i producer più influenti della nuova scena italiana, con un sound che fonde trap ed elettronica.

- Mercoledì 25 febbraio: in collaborazione con Golden Beach, arriva l’iconico Falsissimo Night con special guest Fabrizio Corona e il dj set di Ale Basciano.

- Giovedì 26 febbraio: aperitivo privato firmato Spotify, seguito dal party con FACE2FACE e in console Gregor Salto, pioniere dell’house internazionale.

- Venerdì 27 febbraio: spazio ai Merk & Kremont, duo italiano protagonista delle classifiche globali.

- Sabato 28 febbraio: gran finale con il Closing Party di RTL 102.5, radio partner ufficiale della settimana.

Con l’evento inaugurale, Villa Noseda si conferma uno dei cuori pulsanti del Festival, un luogo dove artisti, brand e protagonisti della kermesse canora si incontrano per celebrare la settimana più importante dell’intrattenimento italiano. La settimana del Festival è ufficialmente iniziata — e a Villa Noseda, ogni notte promette di essere indimenticabile.

Villa Noseda

Corso Inglesi 1, Sanremo (IM) 18038

+39 335 1861905

reservations@villanosedasanremo.com

https://www.facebook.com/vnvillanoseda

https://instagram.com/villanoseda_sanremo?igshid=YmMyMTA2M2Y=