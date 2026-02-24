76° Festival di Sanremo: oltre 1400 gli accreditati nelle due sale stampa

Sono 398 i giornalisti accreditati da 160 testate della Sala Stampa al Roof dell'Ariston, a questi si aggiungono i 1094 accreditati alla Sala Stampa Lucio Dalla, per arrivare a un totale di 1492 persone.



Conduttori radio, web tv, fotografi, giornalisti, addetti stampa che seguiranno fino al 28 febbraio il Festival della Canzone Italiana dalle due sale stampa dove si svolgono, quotidianamente, gli incontri con gli artisti in gara e i protagonisti della kermesse.



Presenza importante anche da parte della stampa internazionale. Per Sanremo 76 tra Sala Stampa all’Ariston Roof e Sala Stampa “Lucio Dalla” ci sono 50 testate, tra le quali 30 radio e 3 televisioni, tutte impegnate a costruire il racconto della settimana più importante della musica italiana.



