Vallebona, scuole medie e superiori: rimborso spesa per i libri

Rimborso spese per i libri scolastici acquistati per l'anno scolastico 2025/2026. Il comune di Vallebona ricorda alle famiglie che "è ancora possibile richiedere il rimborso per l’acquisto dei libri scolastici destinati agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, come previsto dai contributi della Regione Liguria".

Il contributo regionale è rivolto a famiglie di studenti residenti a Vallebona, frequentanti scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado, che abbiano acquistato per l'anno scolastico in corso libri di testo, nuovi o usati regolarmente scontrinati, vocabolari, atlanti, con Isee sino a 50.000 euro. Il criterio di attribuzione non è di tipo meritocratico ma è rivolto a tutti gli utenti al di sotto dei 50.000 euro di Isee, fondi permettendo. Entro novembre bisogna consegnare alla segreteria della scuola frequentata il modulo compilato, allegando Isee aggiornato e attestazione di spese del libraio che dichiari quanto speso per i libri di testo e documento di identità fronteretro del genitore che presenta domanda. Il contributo verrà poi erogato entro la fine dell'anno scolastico in corso, dopo la normale fase istruttoria.

"La scadenza si avvicina" - sottolinea il Comune - "Si invitano gli interessati a presentare domanda nei tempi utili. Il modulo è disponibile presso gli istituti scolastici e la richiesta deve essere accompagnata da scontrini e ricevute degli acquisti".