Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado: open days all'Istituto Comprensivo Bordighera

Open days all'Istituto Comprensivo Bordighera. Per tre giorni genitori degli studenti potranno conoscere i plessi scolastici, l'offerta formativa e le opportunità didattiche.

Il primo appuntamento sarà il 15 dicembre alle 17 alla scuola dell’infanzia. E' previsto un incontro informativo con i genitori presso la sede di via Pelloux. Il 16 dicembre, invece, si potrà scoprire la scuola primaria. Appuntamento alle 9 al plesso De Amicis, alle 10.15 al plesso Rodari e alle 11.30 al plesso Maria Primina. Le famiglie saranno accompagnate alla scoperta della giornata scolastica, degli ambienti e delle proposte educative. Infine, il 17 dicembre alle 17 si potrà conoscere la scuola secondaria di I grado. E' in programma una riunione di presentazione del percorso formativo e delle opportunità didattiche.

L’Istituto Comprensivo Bordighera promuove una scuola inclusiva, innovativa e aperta al territorio e all’Europa. È accreditato Erasmus+, Centro Trinity College London per le certificazioni linguistiche e sviluppa progettualità in collaborazione con realtà qualificate quali SPE, Libera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bimed, nell’ottica di ampliare le competenze, la cittadinanza attiva e le opportunità formative degli studenti.

"La comunità scolastica è lieta di accogliere le famiglie interessate e fornire informazioni su percorsi, i servizi e gli indirizzi dell’istituto. Il futuro inizia qui" - dice l'Istituto Comprensivo Bordighera - "Invitiamo le famiglie agli open days dedicati alla presentazione dell’offerta formativa e dell’organizzazione scolastica per l’anno 2025-2026. Vi aspettiamo".