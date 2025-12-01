Ventimiglia: Open Day quotidiani alla Scuola dell’Infanzia Cavour

La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Cavour di Ventimiglia apre le sue porte alle famiglie con un’iniziativa speciale che si terrà tutti i giorni alle ore 14.30, previo appuntamento telefonico.

La Dirigente scolastica, Dott.ssa Antonella Costanza, insieme alle docenti, accoglierà i genitori interessati alle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino la realtà educativa dei sei plessi dell’Istituto.

Gli Open Day rappresentano un’occasione preziosa per scoprire gli ambienti scolastici, dialogare con il team educativo e approfondire la proposta formativa. Durante le visite, i genitori potranno esplorare le aule colorate, gli spazi dedicati ai laboratori e gli ampi giardini attrezzati, luoghi pensati per stimolare la curiosità, l’esplorazione e la socializzazione dei bambini. Le insegnanti guideranno i visitatori attraverso i diversi angoli gioco e le aree didattiche, illustrando come ogni spazio sia progettato per favorire lo sviluppo armonioso e rispettoso dei tempi e dell’unicità di ciascun bambino.

Il cuore dell’iniziativa sarà la presentazione del progetto educativo della scuola, che pone al centro il bambino e la bambina, accolti con i loro bisogni, interessi e potenzialità in un ambiente sereno e allegro. Particolare attenzione sarà dedicata al momento dell’accoglienza, fase delicata del passaggio da casa a scuola, che viene gestita con cura per favorire un distacco sereno e una permanenza tranquilla. L’obiettivo è promuovere la maturazione dell’identità personale, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo di competenze, nel rispetto della personalità e dei tempi di ciascun alunno, valorizzando la continuità educativa con la famiglia e con il nido.

Durante gli incontri sarà inoltre possibile ricevere informazioni sugli orari, sui programmi e sui progetti extracurricolari che arricchiscono l’esperienza scolastica. Tra questi spiccano le attività legate all’educazione civica, alla legalità, all’ambiente, ai percorsi di lingua L2 (inglese e francese), nonché le iniziative di continuità con il nido e con la scuola primaria.

Le scuole dell’infanzia dell’Istituto Cavour si confermano così un luogo accogliente e stimolante, pronto ad accompagnare le bambine e i bambini nel loro percorso di crescita con passione e dedizione. Le famiglie sono invitate a partecipare numerose per scoprire gli spazi dedicati al benessere e all’apprendimento dei più piccoli, in un contesto educativo che guarda con fiducia e innovazione al futuro.