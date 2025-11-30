Il Lions Club Sanremo Host dona un portatile alla scuola parentale diocesana San Carlo Acutis (Foto)

Il Lions Club Sanremo Host dona un computer portatile alla scuola parentale diocesana San Carlo Acutis presso l’Istituto Teologico Diocesano Pio XI a Bussana, una scuola parentale voluta dalla diocesi Ventimiglia-Sanremo rivolta ai giovani impegnati in diversi gradi di studio e gestita con grande dedizione da insegnanti sempre disponibili e particolarmente formati nonché grazie alla grande umanità dei responsabili dell’istituto.

Il Lions Club ha, quindi, portato a termine in questi giorni con successo un importante service relativo all’anno lionistico 2024-2025, sotto la presidenza della signora Loredana Maletta, realizzato grazie alla promozione e al sostegno della consigliera Giovanna Negro e al socio Maurizio Cravaschino che hanno seguito totalmente l’intero progetto in collaborazione con tutto il club. La consegna è avvenuta alla presenza degli studenti e del corpo docente, sottolineando l’importanza dell’accesso alle tecnologie informatiche come strumenti fondamentali per l’apprendimento e la crescita culturale.

Questo service, inserito nel quadro delle iniziative nazionali del Lions Club, è stato reso possibile da una raccolta fondi mirata, che ha coinvolto attivamente i soci del Lions Club Sanremo Host, dimostrando ancora una volta l’impegno costante del club nel sostenere progetti educativi e sociali di valore per la comunità. Il Lions Club Sanremo Host continua così a operare con entusiasmo e responsabilità, mettendo al centro della propria azione la solidarietà, la promozione della cultura e il miglioramento del tessuto sociale.