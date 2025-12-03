Sanremo: gli studenti del Polo Tecnologico Imperiese portano “Incontri” alla Residenza Anni Azzurri “B. Franchiolo”

Il Polo Tecnologico Imperiese si prepara a un nuovo appuntamento di creatività e dialogo intergenerazionale con “Incontri”, lo spettacolo realizzato dagli studenti delle classi seconde dell’IPSSC “U. Calvi”, in scena l’11 dicembre 2025 presso la Residenza Anni Azzurri B. Franchiolo di Sanremo.

Il progetto nasce da un percorso laboratoriale che ha visto i ragazzi ideare e costruire marionette originali, curando sceneggiatura, scenografie, messaggi educativi e giochi dedicati agli ospiti della struttura. Al centro dell’evento, due fiabe senza tempo — Il Gatto con gli Stivali e Cappuccetto Rosso — reinterpretate in chiave moderna per promuovere riflessioni sull’incontro con l’altro e sui valori condivisi.

Coordinato dal prof. Davide Vela e supportato dal team docente, il progetto è stato accolto con grande entusiasmo dal direttore della struttura Michele Guccini e dal Gruppo KOS.

“Il vostro spettacolo rappresenta molto più di un semplice lavoro scolastico: è un dono. Sapere che dei giovani hanno costruito qualcosa per i nostri ospiti è un gesto che arriva dritto all’anima. L’11 dicembre nella nostra casa entrerà un po’ di magia.”, ha espresso Il direttore regionale Liguria-Toscana, Stefano Faraldi.

L’iniziativa conferma l’attenzione del Polo Tecnologico Imperiese verso progetti formativi concreti, capaci di unire scuola, territorio e comunità.