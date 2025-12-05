Sanremo: grande successo per 'Orientabenessere2025' all’Istituto Ruffini-Aicardi, la soddisfazione dei docenti

La Dirigenza dell’Istituto di Istruzione Superiore Ruffini-Aicardi ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa “Orientabenessere2025”, svoltasi presso la sede scolastica del Mercato dei Fiori di Valle Armea. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e crescita per studenti e docenti, con la partecipazione di istituzioni pubbliche, enti del Terzo Settore e professionisti dei settori sanitario e turistico.

La dottoressa Mariagrazia Blanco e la professoressa Monica Ascari, organizzatrice dell’evento, hanno sottolineato l’importanza della manifestazione dichiarando: “Anche a nome dei docenti e degli studenti degli indirizzi Tecnico Turistico e Professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale, ringraziamo quanti sono intervenuti in rappresentanza di istituzioni pubbliche, enti del Terzo Settore e singoli professionisti, permettendoci di proporre un calendario ricco di proposte formative. ‘Orienta-benessere’ è un’iniziativa di orientamento formativo rivolta agli studenti dei corsi turistico e sociosanitario, con iniziative che permettono di migliorare le competenze trasversali, la cittadinanza attiva e la tutela dei diritti, e di approfondire tematiche più specifiche sul settore sanitario e turistico, anche in termini di prospettive lavorative o scelte su prosecuzione studi post diploma. Negli incontri con rappresentanti dell’Asl1 imperiese, del Terzo Settore e con professionisti del settore turistico, i ragazzi hanno avuto informazioni sulle richieste del mondo del lavoro, sulle possibilità di fare impresa anche legate al nostro territorio. Ci tengo, infatti, a ribadire quanto il Ruffini-Aicardi sia attento ai bisogni formativi dell’utenza e legato al territorio, formando figure professionali ben richieste dal mondo del lavoro. Le collaborazioni consolidate con Asl1 imperiese, enti e associazioni pubbliche e private, professionisti di settore sempre disponibili a intervenire alle nostre iniziative sono anche la prova di quanto tutti teniamo alla crescita personale e professionale dei nostri giovani”.

L’iniziativa ha dunque confermato il ruolo centrale dell’IIS Ruffini-Aicardi nel promuovere percorsi di orientamento e formazione capaci di rispondere alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro, rafforzando il legame tra scuola, istituzioni e realtà produttive locali.