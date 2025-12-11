Per non dimenticare, studenti in teatro a Ventimiglia per la pièce teatrale "Io sono Gio" (Foto)

Studenti a teatro. Questa mattina gli alunni delle scuole superiori e delle terze medie si sono ritrovate nel teatro comunale di Ventimiglia per ammirare un’opera intensa e carica di significato capace di unire ricerca storica, impegno civile, forza teatrale e linguaggio scenico contemporaneo: "Io sono Gio", ispirato al romanzo Il Soldato Dimenticato di Claudio Restelli, pubblicato da Leucotea Edizioni di Sanremo, che racconta la vera storia di Giovanni Battista Faraldi, giovane di Perallo, a Imperia, caduto durante la Grande Guerra. Lo spettacolo era dedicato a lui e a tutti coloro che hanno subito le ingiustizie della guerra, con l’intento di mantenere viva la memoria.

Lo spettacolo ha così offerto al pubblico un’occasione di riflessione collettiva sulla memoria e sul valore della vita. Per l'occasione erano presenti anche il vicesindaco Marco Agosta, il consigliere comunale Franco Ventrella e Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia.

Protagonista e Actor Coach è stato l’attore Gianmaria Martini, ligure da parte di padre e volto noto del cinema e delle serie televisive. Tra le sue esperienze figurano titoli come Race for Glory – Audi vs Lancia, Roma Blues, Non mi Lasciare, 1992, 1993, Blanca e Non Uccidere. Martini continua a perfezionare la sua formazione sotto la guida di Paolo Antonio Simioni, attore, regista e fondatore del gruppo teatrale di ricerca EUACT di Genova, conosciuto anche per il ruolo del Dottor Marconi in Inferno di Ron Howard e per numerose produzioni internazionali. Simioni ha contribuito alla realizzazione dello spettacolo con consulenze drammaturgiche, affiancando Amanda Fagiani, attrice e autrice del testo.

Il progetto nasce nel 2021 da un’idea di Amanda Fagiani e Claudio Restelli e, dopo quattro anni di lavoro, sostegno e collaborazione di diverse figure professionali, giunge finalmente al debutto. Sono saliti sul palco Gianmaria Martini, Amanda Fagiani, Sergio Giovannini e Daniel Siccardi che hanno messo in scena la drammaturgia firmata da Amanda Fagiani, con consulenze di Paolo Antonio Simioni, con l'assistenza registica di Giulia Nemiz e Lorenzo Ulgastri, la scenografia di Delia Colaninno, il light design di Pietro Zanella, i costumi e la consulenza storica curati dall’Associazione Trois Piquets – Gruppo Storico Reali Carabinieri di Podgora, il service audio e luci di Lorenzo Devoto e la grafica di Sergio Giovannini.

Lo spettacolo verrà riproposto questa sera, alle 21, per la cittadinanza e sarà offerto dal comune di Ventimiglia.