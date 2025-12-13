Dalla scuola a docente: la storia di successo di Xhulia Kullaj

A soli 22 anni, Xhulia Kullaj è la nuova stella nascente della Gori Hair School. Dopo essersi diplomata in Ragioneria, ha deciso di seguire la sua vera vocazione, l'hairstyling, e il suo talento non è passato inosservato: da ex alunna della scuola, è stata selezionata tra 20 candidati per un ruolo che la vedrà affiancare la docenza e lavorare nei prestigiosi saloni del gruppo.

La sua storia è un esempio di come passione e determinazione possano aprire le porte a una carriera fulgida. Attualmente, Xhulia sta seguendo un corso di affiancamento con la classe del primo anno scolastico, mirato a farla diventare docente, e in parallelo non smette di aggiornarsi, lavorando attivamente presso il salone Gori Aregai.

"Ogni giorno metto impegno, creatività e determinazione per trasformare questa passione in una professione che mi rappresenti pienamente!", ha dichiarato Xhulia, la cui energia è palpabile.

La scelta del patron Paolo Gori

A presentare l'entusiasmante new entry è il patron della Gori Hair School, Paolo Gori, che ha spiegato le motivazioni di una scelta così significativa: "Xhulia si è distinta per la sua bravura comunicativa e il suo senso di appartenenza. Ma soprattutto, è stata qualificata dalla commissione d'esame con una lode, decretata all'unanimità per le splendide prove superate".

Il suo ingresso non è solo un affiancamento, ma un vero e proprio investimento nel futuro del gruppo. "Inizia oggi il suo percorso, sicuramente lungo e impegnativo, mirato soprattutto nella parte relazionale e pratica con supporti psico-attitudinali", ha sottolineato Gori, che vede in Xhulia un pilastro per il futuro. "Noi come gruppo puntiamo molto sui giovani meritevoli che sognano una carriera splendente e ricca di successi".

Oltre all'attività didattica come aspirante docente, Xhulia sarà parte integrante della squadra operativa: "Lei, oltre ad affiancarci, ci seguirà anche nella pratica lavorando con noi nei nostri saloni di Arma e Aregai".

Un'opportunità completa che le permetterà di crescere professionalmente, combinando la teoria dell'insegnamento con la pratica quotidiana del salone. La Gori Hair School conferma così la sua missione di formare, e poi valorizzare, i talenti più brillanti del settore.